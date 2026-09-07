НДС на посылки стоимостью до 150 евро: Рада повторно рассмотрит законопроект 14-18 сентября, – Гетманцев
На следующей неделе, 14-18 сентября, Верховная Рада может повторно рассмотреть законопроект № 15460, который изменяет правила налогообложения товаров с зарубежных маркетплейсов в почтовых отправлениях стоимостью до 150 евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
Документ предусматривает введение НДС на посылки стоимостью до 150 евро. В настоящее время такие отправления освобождены от этого налога.
От принятия законопроекта также зависит получение Украиной средств по программам международной финансовой поддержки.
Рада не набрала необходимого количества голосов
1 сентября законопроект поддержали 194 народных депутата при необходимых 226. Еще 7 депутатов проголосовали против, а 39 воздержались.
За повторное первое чтение проголосовали 216 народных депутатов. Двое выступили против.
В то же время депутаты поддержали решение направить законопроект на доработку.
Документ также предусматривает переходный период. На данный момент операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предлагают освободить от административной ответственности за неполную или несвоевременную уплату НДС, если налог впоследствии будет уплачен в полном объеме.
От голосования зависит финансовая помощь
Одобрение законопроекта Верховной Радой является условием для предоставления Украине 700 миллионов долларов в рамках программы МВФ.
Кроме того, от этого решения зависит получение 3,7 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд евро.
Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что правительство планирует повторно подать законопроект в парламент в понедельник, 14 сентября.
"На следующей неделе депутаты должны рассмотреть законопроект", - заявил Гетманцев.
Напомним, 2 сентября сообщалось, что Кабмин вновь одобрил налогообложение посылок стоимостью до 150 евро.
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