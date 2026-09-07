НДС на посылки стоимостью до 150 евро: Рада повторно рассмотрит законопроект 14-18 сентября, – Гетманцев

На следующей неделе, 14-18 сентября, Верховная Рада может повторно рассмотреть законопроект № 15460, который изменяет правила налогообложения товаров с зарубежных маркетплейсов в почтовых отправлениях стоимостью до 150 евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

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Документ предусматривает введение НДС на посылки стоимостью до 150 евро. В настоящее время такие отправления освобождены от этого налога.

От принятия законопроекта также зависит получение Украиной средств по программам международной финансовой поддержки.

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Рада не набрала необходимого количества голосов

1 сентября законопроект поддержали 194 народных депутата при необходимых 226. Еще 7 депутатов проголосовали против, а 39 воздержались.

За повторное первое чтение проголосовали 216 народных депутатов. Двое выступили против.

В то же время депутаты поддержали решение направить законопроект на доработку.

Документ также предусматривает переходный период. На данный момент операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предлагают освободить от административной ответственности за неполную или несвоевременную уплату НДС, если налог впоследствии будет уплачен в полном объеме.

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От голосования зависит финансовая помощь

Одобрение законопроекта Верховной Радой является условием для предоставления Украине 700 миллионов долларов в рамках программы МВФ.

Кроме того, от этого решения зависит получение 3,7 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд евро.

Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что правительство планирует повторно подать законопроект в парламент в понедельник, 14 сентября.

"На следующей неделе депутаты должны рассмотреть законопроект", - заявил Гетманцев.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что Кабмин вновь одобрил налогообложение посылок стоимостью до 150 евро.

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