Кабмин вновь одобрил налогообложение посылок стоимостью до 150 евро
Кабинет министров Украины вновь одобрил законопроекты о налогообложении международных почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов.
Что предлагают изменить в отношении международных посылок
7 сентября правительство вновь одобрило два связанных законопроекта, касающихся налогообложения мелких почтовых и экспресс-отправлений, заказанных через маркетплейсы.
В Минфине отметили, что документы должны создать в Украине правила налогообложения электронной торговли, аналогичные тем, что действуют в Европейском Союзе.
"Пакет законопроектов формирует целостную правовую базу для введения в Украине тех же правил налогообложения электронной торговли, которые уже действуют в Евросоюзе", - подчеркнули в Министерстве финансов.
Законопроектами предлагается:
- ввести специальные правила налогообложения дистанционной продажи товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;
- ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;
- сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро.
В Минфине пояснили, что изменения также должны создать равные условия конкуренции для украинских производителей. Речь идет об отмене льготы по уплате НДС на импорт.
Когда могут вступить в силу новые правила
В ходе доработки законопроектов в них был внесен ряд изменений. В частности, были уточнены льготы для граждан и приведена норма, касающаяся публичных деятелей, в соответствие с согласованной с ЕС редакцией.
Также изменили предложенные сроки вступления в силу. Нормы Налогового и Таможенного кодексов о налогообложении международных отправлений должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.
Принятие законопроектов Верховной Радой также откроет путь к получению Украиной около 4 млрд евро финансирования от партнеров. Документы являются частью программы сотрудничества с МВФ и условием макрофинансовой поддержки ЕС.
Кроме того, в Минфине ожидают дополнительных поступлений в государственный бюджет. По оценке министерства, новые правила могут обеспечить около 10 млрд грн дополнительных поступлений в следующем году, которые будут направлены на нужды обороны.
Ранее, 1 сентября 2026 года, Верховная Рада во второй раз не поддержала законопроекты, в частности №15460 и №15112д, которые предусматривали отмену налоговой льготы и введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.
- Ранее мы писали, что Верховная Рада планирует ускорить работу над 46 законопроектами, связанными с выполнением обязательств Украины перед международными партнерами. Речь идет, в частности, об условиях программы Ukraine Facility и сотрудничества с МВФ. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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