Кабмин вновь одобрил налогообложение посылок стоимостью до 150 евро

Кабинет министров Украины вновь одобрил законопроекты о налогообложении международных почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов.

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Что предлагают изменить в отношении международных посылок

7 сентября правительство вновь одобрило два связанных законопроекта, касающихся налогообложения мелких почтовых и экспресс-отправлений, заказанных через маркетплейсы.

В Минфине отметили, что документы должны создать в Украине правила налогообложения электронной торговли, аналогичные тем, что действуют в Европейском Союзе.

"Пакет законопроектов формирует целостную правовую базу для введения в Украине тех же правил налогообложения электронной торговли, которые уже действуют в Евросоюзе", - подчеркнули в Министерстве финансов.

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Законопроектами предлагается:

ввести специальные правила налогообложения дистанционной продажи товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;

ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;

сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро.

В Минфине пояснили, что изменения также должны создать равные условия конкуренции для украинских производителей. Речь идет об отмене льготы по уплате НДС на импорт.

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Когда могут вступить в силу новые правила

В ходе доработки законопроектов в них был внесен ряд изменений. В частности, были уточнены льготы для граждан и приведена норма, касающаяся публичных деятелей, в соответствие с согласованной с ЕС редакцией.

Также изменили предложенные сроки вступления в силу. Нормы Налогового и Таможенного кодексов о налогообложении международных отправлений должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.

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Принятие законопроектов Верховной Радой также откроет путь к получению Украиной около 4 млрд евро финансирования от партнеров. Документы являются частью программы сотрудничества с МВФ и условием макрофинансовой поддержки ЕС.

Кроме того, в Минфине ожидают дополнительных поступлений в государственный бюджет. По оценке министерства, новые правила могут обеспечить около 10 млрд грн дополнительных поступлений в следующем году, которые будут направлены на нужды обороны.

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Ранее, 1 сентября 2026 года, Верховная Рада во второй раз не поддержала законопроекты, в частности №15460 и №15112д, которые предусматривали отмену налоговой льготы и введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Ранее мы писали, что Верховная Рада планирует ускорить работу над 46 законопроектами, связанными с выполнением обязательств Украины перед международными партнерами. Речь идет, в частности, об условиях программы Ukraine Facility и сотрудничества с МВФ. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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