Кабмін повторно схвалив оподаткування посилок до 150 євро

Кабінет Міністрів України повторно схвалив законопроєкти щодо оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство фінансів.

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Що пропонують змінити для міжнародних посилок

7 вересня уряд повторно схвалив два пов’язані законопроєкти, які стосуються оподаткування малих поштових та експрес-відправлень, замовлених через маркетплейси.

У Мінфіні зазначили, що документи мають створити в Україні правила оподаткування електронної торгівлі, подібні до тих, що діють у Європейському Союзі.

"Пакет законопроєктів формує цілісну правову базу для запровадження в Україні таких самих правил оподаткування електронної торгівлі, що вже діють у Євросоюзі", — наголосили в Міністерстві фінансів.

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Законопроєктами пропонується:

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро.

У Мінфіні пояснили, що зміни також мають створити рівні умови конкуренції для українських виробників. Йдеться про скасування пільги зі сплати ПДВ для імпорту.

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Коли можуть запрацювати нові правила

Під час доопрацювання законопроєктів до них внесли низку змін. Зокрема, уточнили пільги для громадян та привели норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

Також змінили запропоновані строки набрання чинності. Норми Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування міжнародних відправлень мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

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Ухвалення законопроєктів Верховною Радою також відкриє шлях до отримання Україною близько 4 млрд євро фінансування від партнерів. Документи є частиною програми співпраці з МВФ та умовою макрофінансової підтримки ЄС.

Крім того, у Мінфіні очікують додаткових надходжень до державного бюджету. За оцінкою міністерства, нові правила можуть забезпечити близько 10 млрд грн додаткових надходжень наступного року, які спрямують на потреби оборони.

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Раніше, 1 вересня 2026 року, Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкти, зокрема №15460 та №15112д, які передбачали скасування податкової пільги та запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Раніше ми писали, що Верховна Рада планує прискорити роботу над 46 законопроєктами, пов’язаними з виконанням зобов’язань України перед міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про умови програми Ukraine Facility та співпраці з МВФ. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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