Кабмін повторно схвалив оподаткування посилок до 150 євро
Кабінет Міністрів України повторно схвалив законопроєкти щодо оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство фінансів.
Що пропонують змінити для міжнародних посилок
7 вересня уряд повторно схвалив два пов’язані законопроєкти, які стосуються оподаткування малих поштових та експрес-відправлень, замовлених через маркетплейси.
У Мінфіні зазначили, що документи мають створити в Україні правила оподаткування електронної торгівлі, подібні до тих, що діють у Європейському Союзі.
"Пакет законопроєктів формує цілісну правову базу для запровадження в Україні таких самих правил оподаткування електронної торгівлі, що вже діють у Євросоюзі", — наголосили в Міністерстві фінансів.
Законопроєктами пропонується:
- запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;
- запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;
- зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро.
У Мінфіні пояснили, що зміни також мають створити рівні умови конкуренції для українських виробників. Йдеться про скасування пільги зі сплати ПДВ для імпорту.
Коли можуть запрацювати нові правила
Під час доопрацювання законопроєктів до них внесли низку змін. Зокрема, уточнили пільги для громадян та привели норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.
Також змінили запропоновані строки набрання чинності. Норми Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування міжнародних відправлень мають запрацювати не раніше липня 2027 року.
Ухвалення законопроєктів Верховною Радою також відкриє шлях до отримання Україною близько 4 млрд євро фінансування від партнерів. Документи є частиною програми співпраці з МВФ та умовою макрофінансової підтримки ЄС.
Крім того, у Мінфіні очікують додаткових надходжень до державного бюджету. За оцінкою міністерства, нові правила можуть забезпечити близько 10 млрд грн додаткових надходжень наступного року, які спрямують на потреби оборони.
Раніше, 1 вересня 2026 року, Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкти, зокрема №15460 та №15112д, які передбачали скасування податкової пільги та запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.
- Раніше ми писали, що Верховна Рада планує прискорити роботу над 46 законопроєктами, пов’язаними з виконанням зобов’язань України перед міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про умови програми Ukraine Facility та співпраці з МВФ. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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