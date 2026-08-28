Неодруженим чоловікам без дітей пропонують давати відстрочку від мобілізації для створення сім’ї: на сайті Кабміну з’явилася петиція

В Україні пропонують запровадити нову підставу для відстрочки від мобілізації – для військовозобов’язаних чоловіків, які не перебувають у шлюбі та не мають дітей. Автор відповідної петиції вважає, що їм необхідно дати час на створення сім’ї та народження дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, петицію №41/010772-26еп зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів 27 серпня. Автором її є Сергій Ковалевич. А на момент виходу публікації її підписали усього 8 людей.

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Відстрочку пропонують зробити тимчасовою

Автор ініціативи закликає внести зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передбачивши право на тимчасову відстрочку для військовозобов’язаних чоловіків, які офіційно не одружені та не мають дітей.

Перевіряти відповідність цим критеріям пропонується за інформацією з державних реєстрів – зокрема даними про шлюб та наявність дітей.

Метою такої відстрочки автор називає створення умов для того, щоб чоловіки могли створити сім’ю та мати дітей.

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Автор петиції посилається на демографічну кризу

Ініціатор петиції вважає, що зміни необхідні через демографічні втрати України та потребу зберегти людський і професійний потенціал країни.

Окремо він звертає увагу на різницю у становищі неодружених чоловіків без дітей та багатодітних батьків, які за визначених законом умов мають право на відстрочку.

"Наразі виникає диспропорція, коли громадяни, які свідомо присвятили молоді роки навчанню та становленню, опиняються у першій лінії мобілізації без права залишити власне продовження роду. У той самий час однолітки, які рано одружилися та мають трьох чи більше дітей, отримують законну відстрочку", – йдеться в петиції.

Автор також зазначає, що чоловіки в Україні вперше одружуються в середньому у 28–30 років.

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Поки що це лише пропозиція

Петиція не змінює чинних правил мобілізації і сама по собі не надає неодруженим чоловікам без дітей права на відстрочку.

Збір підписів розпочався 27 серпня. Якщо петиція набере необхідну кількість голосів, її має розглянути Кабінет Міністрів. Автор закликає уряд у разі підтримки ініціативи підготувати відповідний законопроєкт і подати його до Верховної Ради.

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