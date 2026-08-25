Студентам хочуть зберігати відстрочку після відрахування за умови продовження навчання за тією самою спеціальністю

Відрахування з університету може перестати автоматично створювати проблему з послідовністю здобуття освіти та відстрочкою від мобілізації. У Верховній Раді пропонують дозволити студентам продовжити бакалаврат в іншому закладі освіти без втрати цієї умови.

Йдеться про законопроєкт №15553, який зареєстрував народний депутат Олександр Юрченко, передає Цензор.НЕТ.

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Головна умова – та сама спеціальність

Зміни стосуються студентів, яких відрахували до завершення навчання і які не отримали диплома. Якщо така людина продовжить навчання на бакалавраті в іншому закладі вищої освіти за тією самою спеціальністю, це не вважатимуть повторним здобуттям того самого рівня освіти.

Таким чином, послідовність здобуття освіти для такого студента не перериватиметься.

Це безпосередньо впливає на можливість отримати відстрочку від мобілізації. Наразі право на неї мають, зокрема, студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий.

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Законопроєкт ще не ухвалений

Водночас сама зміна закладу освіти не означатиме автоматичного отримання відстрочки. Студент має відповідати й іншим установленим законом вимогам.

Наразі законопроєкт №15553 лише опрацьовується у парламентському комітеті. Верховна Рада його ще не розглядала та не ухвалювала, тому запропоновані правила поки не діють.

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