Понад 90% чинних відстрочок оновлюються автоматично, - Міноборони

В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, і понад 90% чинних відстрочок можуть оновлюватися без додаткових дій з боку людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

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Автоматичне продовження: як працює система

Автоматизація зменшує навантаження на державні установи та позбавляє громадян необхідності подавати повторні заяви і звернення.

Якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується у державних реєстрах, строк оновлюється автоматично. Відстрочка діє до завершення строку мобілізації, визначеного указом Президента України, але не довше, ніж існує законна підстава.

Автоматичне продовження працює незалежно від способу оформлення відстрочки: онлайн у застосунку або через ЦНАП. Сам застосунок лише відображає актуальні дані з державного реєстру.

"Автоматизація зменшує навантаження на державні установи та позбавляє громадян необхідності подавати повторні заяви та зайві звернення", - йдеться у повідомленні.

Дані перевіряються автоматично для 22 категорій громадян, серед яких люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей, студенти, освітяни, опікуни, родичі загиблих та інші.

Користувачі застосунку отримують сповіщення, а актуальна дата відображається в електронному військово-обліковому документі. У деяких випадках замість дати може бути вказано формулювання до завершення мобілізації.

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Коли відстрочка не продовжується автоматично

Іноді державні реєстри не містять усіх необхідних даних, тому відстрочка може не оновитися автоматично.

Найчастіше це стосується людей, які мають батьків з інвалідністю, доглядають за тяжкохворими, виховують трьох і більше дітей або мають дитину з інвалідністю.

Це не означає втрату права на відстрочку. У більшості випадків потрібно лише оновити дані у державних реєстрах.

Щоб система працювала коректно, важливо, щоб інформація була внесена без помилок. Дані про сім’ю мають бути в реєстрі актів цивільного стану, відомості про інвалідність — у відповідних реєстрах, а персональні дані повинні бути зазначені правильно.

Якщо автоматичне продовження не відбулося, необхідно подати документи до зручного ЦНАП. При цьому заяви до ТЦК та СП більше не подаються.

Оформлення нової відстрочки онлайн і автоматичне продовження — це різні послуги. Наразі онлайн можна оформити відстрочку для 11 категорій громадян, і цей перелік поступово розширюється.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 діб - до 31 жовтня 2026 року.

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