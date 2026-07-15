Более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически, — Минобороны
В Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации, и более 90 % действующих отсрочек могут продлеваться без дополнительных действий со стороны человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
Автоматическое продление: как работает система
Автоматизация снижает нагрузку на государственные учреждения и избавляет граждан от необходимости подавать повторные заявления и обращения.
Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается в государственных реестрах, срок продлевается автоматически. Отсрочка действует до окончания срока мобилизации, определенного указом Президента Украины, но не дольше, чем существует законное основание.
Автоматическое продление работает независимо от способа оформления отсрочки: онлайн в приложении или через ЦНАП. Само приложение лишь отображает актуальные данные из государственного реестра.
"Автоматизация снижает нагрузку на государственные учреждения и избавляет граждан от необходимости подавать повторные заявления и лишние обращения", — говорится в сообщении.
Данные проверяются автоматически для 22 категорий граждан, среди которых люди с инвалидностью, временно негодные к службе, родители троих и более детей, студенты, работники образования, опекуны, родственники погибших и другие.
Пользователи приложения получают уведомления, а актуальная дата отображается в электронном военно-учетном документе. В некоторых случаях вместо даты может быть указана формулировка "до завершения мобилизации".
Когда отсрочка не продлевается автоматически
Иногда государственные реестры не содержат всех необходимых данных, поэтому отсрочка может не обновиться автоматически.
Чаще всего это касается людей, у которых родители с инвалидностью, которые ухаживают за тяжелобольными, воспитывают троих и более детей или имеют ребенка с инвалидностью.
Это не означает утрату права на отсрочку. В большинстве случаев нужно лишь обновить данные в государственных реестрах.
Чтобы система работала корректно, важно, чтобы информация была внесена без ошибок. Данные о семье должны быть в реестре актов гражданского состояния, сведения об инвалидности — в соответствующих реестрах, а персональные данные должны быть указаны правильно.
Если автоматическое продление не произошло, необходимо подать документы в удобный ЦНАП. При этом заявления в ТЦК и СП больше не подаются.
Оформление новой отсрочки онлайн и автоматическое продление — это разные услуги. Сейчас онлайн можно оформить отсрочку для 11 категорий граждан, и этот перечень постепенно расширяется.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 суток — до 31 октября 2026 года.
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