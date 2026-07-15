Более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически, — Минобороны

В Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации, и более 90 % действующих отсрочек могут продлеваться без дополнительных действий со стороны человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

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Автоматическое продление: как работает система

Автоматизация снижает нагрузку на государственные учреждения и избавляет граждан от необходимости подавать повторные заявления и обращения.

Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается в государственных реестрах, срок продлевается автоматически. Отсрочка действует до окончания срока мобилизации, определенного указом Президента Украины, но не дольше, чем существует законное основание.

Автоматическое продление работает независимо от способа оформления отсрочки: онлайн в приложении или через ЦНАП. Само приложение лишь отображает актуальные данные из государственного реестра.

"Автоматизация снижает нагрузку на государственные учреждения и избавляет граждан от необходимости подавать повторные заявления и лишние обращения", — говорится в сообщении.

Данные проверяются автоматически для 22 категорий граждан, среди которых люди с инвалидностью, временно негодные к службе, родители троих и более детей, студенты, работники образования, опекуны, родственники погибших и другие.

Пользователи приложения получают уведомления, а актуальная дата отображается в электронном военно-учетном документе. В некоторых случаях вместо даты может быть указана формулировка "до завершения мобилизации".

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Когда отсрочка не продлевается автоматически

Иногда государственные реестры не содержат всех необходимых данных, поэтому отсрочка может не обновиться автоматически.

Чаще всего это касается людей, у которых родители с инвалидностью, которые ухаживают за тяжелобольными, воспитывают троих и более детей или имеют ребенка с инвалидностью.

Это не означает утрату права на отсрочку. В большинстве случаев нужно лишь обновить данные в государственных реестрах.

Чтобы система работала корректно, важно, чтобы информация была внесена без ошибок. Данные о семье должны быть в реестре актов гражданского состояния, сведения об инвалидности — в соответствующих реестрах, а персональные данные должны быть указаны правильно.

Если автоматическое продление не произошло, необходимо подать документы в удобный ЦНАП. При этом заявления в ТЦК и СП больше не подаются.

Оформление новой отсрочки онлайн и автоматическое продление — это разные услуги. Сейчас онлайн можно оформить отсрочку для 11 категорий граждан, и этот перечень постепенно расширяется.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 суток — до 31 октября 2026 года.

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