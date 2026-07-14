Рада поддержала продление военного положения до 31 октября
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 суток - до 31 октября 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Решение поддержали 313 народных депутатов. 2 - против.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.
- Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.
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+7 Ігор Вазіанський
показать весь комментарий14.07.2026 12:47 Ответить Ссылка
+3 Vasya #607130
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+2 A. ExcelUA #622363
показать весь комментарий14.07.2026 12:47 Ответить Ссылка
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