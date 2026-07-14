РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10758 посетителей онлайн
Новости Продолжение военного положения и мобилизации
736 19

Рада поддержала продление военного положения до 31 октября

Военное положение продлили до 31 октября: что известно?

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 суток - до 31 октября 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение поддержали 313 народных депутатов. 2 - против.

Читайте: Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения

Что этому предшествовало?

Читайте: В ВР зарегистрировали альтернативный законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за ДТП со смертельным исходом

Автор: 

ВР (28825) мобилизация (3133) военное положение (514)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ще 90 днів тотальної корупції, беззаконня, свавілля, бездіяльності правоохоронної системи, вседозволеності для можновладців...
показать весь комментарий
14.07.2026 12:47 Ответить
+3
Всіх все влаштовує, гроші з Європи крадуть, інші в окоп щоб їх захищати, для них зараз найкраще життя!
показать весь комментарий
14.07.2026 12:59 Ответить
+2
Цікаво - хто був проти.
показать весь комментарий
14.07.2026 12:47 Ответить

Загрузка...

 
 