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Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
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Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 31 жовтня

Воєнний стан продовжили до 31 жовтня: що відомо?

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 діб - до 31 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 313 нардепів. 2 - проти.

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Також парламентарі підтримали продовження загальної мобілізації.

За - 311, 2 - проти.

Воєнний стан продовжили до 31 жовтня: що відомо?

Це було 20 голосування за продовження воєнного стану та мобілізації.

Читайте: Зеленський вніс до Ради проєкти про продовження воєнного стану

Що передувало?

Читайте: У ВР зареєстрували альтернативний законопроєкт, що пропонує посилити відповідальність за смертельні ДТП

Автор: 

ВР (15199) мобілізація (3483) воєнний стан (580)
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Топ коментарі
+9
Ще 90 днів тотальної корупції, беззаконня, свавілля, бездіяльності правоохоронної системи, вседозволеності для можновладців...
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14.07.2026 12:47 Відповісти
+5
Всіх все влаштовує, гроші з Європи крадуть, інші в окоп щоб їх захищати, для них зараз найкраще життя!
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14.07.2026 12:59 Відповісти
+2
Цікаво - хто був проти.
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14.07.2026 12:47 Відповісти

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