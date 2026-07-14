Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 31 жовтня

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 діб - до 31 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 313 нардепів. 2 - проти.

Також парламентарі підтримали продовження загальної мобілізації.

За - 311, 2 - проти.

Це було 20 голосування за продовження воєнного стану та мобілізації.

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Що передувало?

Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.

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