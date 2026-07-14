Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 31 жовтня
Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 діб - до 31 жовтня 2026 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали 313 нардепів. 2 - проти.
Також парламентарі підтримали продовження загальної мобілізації.
За - 311, 2 - проти.
Це було 20 голосування за продовження воєнного стану та мобілізації.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.
- Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.
Топ коментарі
+9 Ігор Вазіанський
показати весь коментар14.07.2026 12:47 Відповісти Посилання
+5 Vasya #607130
показати весь коментар14.07.2026 12:59 Відповісти Посилання
+2 A. ExcelUA #622363
показати весь коментар14.07.2026 12:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль