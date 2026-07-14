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Новини ДТП Штрафи за порушення ПДР
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У ВР зареєстрували альтернативний законопроєкт, що пропонує посилити відповідальність за смертельні ДТП

Посилення покарань за перевищення швидкості: що пропонують?

У Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив Центр Громадянського Представництва "Життя", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна залишається однією з найбільш небезпечних країн Європи за рівнем смертності на дорогах: 97 загиблих на 1 млн населення проти 45 у середньому в європейських країнах. Лише у 2025 році в ДТП щодня в середньому гинули дев'ять людей, а перевищення швидкості стало причиною понад половини всіх смертельних аварій", - йдеться в повідомленні.

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Що пропонують?

  • скасувати "поріг безкарності" у 20 км/год і запровадити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год;
  • встановити диференційовані штрафи залежно від рівня перевищення швидкості;
  • скасувати знижку на швидку сплату штрафу за найнебезпечніші та систематичні порушення;
  • позбавляти права керування систематичних порушників швидкісного режиму;
  • посилити відповідальність за інші небезпечні порушення ПДР;
  • запровадити жорсткіше покарання за керування автомобілем після позбавлення водійських прав;
  • суттєво посилити кримінальну відповідальність за смертельні ДТП.

Там також нагадали, що петиція із закликом до комплексної реформи державної політики у сфері безпеки дорожнього руху зібрала необхідні 25 тисяч підписів лише за 14 днів, а 77% українців підтримують позбавлення права керування систематичних порушників ПДР, тоді як 75% — відповідальність за перевищення швидкості вже понад 10 км/год.

Далі законопроєкт має розглянути парламент.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що в українському парламенті готують законопроєкт, який передбачає суттєве посилення фінансової відповідальності для водіїв за перевищення дозволеної швидкості руху на дорогах.

Відповідна ініціатива сталася після резонансної ДТП у Києві, яка забрала життя 4-х людей.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

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ВР (15199) ДТП (4563) законопроєкт (3754) ПДР (477)
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