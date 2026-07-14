У ВР зареєстрували альтернативний законопроєкт, що пропонує посилити відповідальність за смертельні ДТП
У Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомив Центр Громадянського Представництва "Життя", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Україна залишається однією з найбільш небезпечних країн Європи за рівнем смертності на дорогах: 97 загиблих на 1 млн населення проти 45 у середньому в європейських країнах. Лише у 2025 році в ДТП щодня в середньому гинули дев'ять людей, а перевищення швидкості стало причиною понад половини всіх смертельних аварій", - йдеться в повідомленні.
Що пропонують?
- скасувати "поріг безкарності" у 20 км/год і запровадити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год;
- встановити диференційовані штрафи залежно від рівня перевищення швидкості;
- скасувати знижку на швидку сплату штрафу за найнебезпечніші та систематичні порушення;
- позбавляти права керування систематичних порушників швидкісного режиму;
- посилити відповідальність за інші небезпечні порушення ПДР;
- запровадити жорсткіше покарання за керування автомобілем після позбавлення водійських прав;
- суттєво посилити кримінальну відповідальність за смертельні ДТП.
Там також нагадали, що петиція із закликом до комплексної реформи державної політики у сфері безпеки дорожнього руху зібрала необхідні 25 тисяч підписів лише за 14 днів, а 77% українців підтримують позбавлення права керування систематичних порушників ПДР, тоді як 75% — відповідальність за перевищення швидкості вже понад 10 км/год.
Далі законопроєкт має розглянути парламент.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що в українському парламенті готують законопроєкт, який передбачає суттєве посилення фінансової відповідальності для водіїв за перевищення дозволеної швидкості руху на дорогах.
Відповідна ініціатива сталася після резонансної ДТП у Києві, яка забрала життя 4-х людей.
Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
- На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
- Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
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