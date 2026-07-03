Смертельна ДТП у Києві: слідчі отримали результати деяких експертиз, проте частина досліджень триває, - Нацполіція
Частина експертиз у справі про смертельне ДТП в КИєві ще перебуває в роботі, а окремі подальші процесуальні рішення залежатимуть від їхніх результатів.
Про це повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у м. Києві Анатолій Андросович у коментарі Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, слідчі наразі отримали результати фототехнічної експертизи, яка встановила, що швидкість автомобіля перед ДТП перевищувала дозволену більше ніж вдвічі.
Також є висновки експертизи технічного стану транспортного засобу та судово-медичних експертиз щодо двох загиблих.
Проте частина експертних досліджень ще триває.
Зокрема, призначено низку необхідних технічних експертиз. Також триває проведення судово-медичних експертиз загиблих та вилучається медична документація травмованих осіб.
"Слідство максимально відпрацьовує всі обставини ДТП, щоб у подальшому під час судового розгляду не виникало питань щодо повноти та об’єктивності розслідування. Забезпечення повного дослідження всіх обставин провадження дійсно може передбачати необхідність продовження у встановленому законом порядку строків досудового розслідування: частина експертиз ще перебуває в роботі, а окремі подальші процесуальні рішення залежатимуть від їхніх результатів", - додав він.
Раніше адвокатка родини загиблого 12-річного Гріши Глушича, що досудове розслідування навряд чи закінчиться за 2 місяці.
"Тому що призначені експертизи, на них немає жодного висновку. Основна експертиза, яка має бути потім призначена за результатами всіх тих, які зараз є допоміжними, вона ще навіть не призначена через те, що немає висновків по допоміжних експертизах", - пояснила вона.
Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
- На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
- Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
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