Смертельна ДТП у Києві: слідчі отримали результати деяких експертиз, проте частина досліджень триває, - Нацполіція

Частина експертиз у справі про смертельне ДТП в КИєві ще перебуває в роботі, а окремі подальші процесуальні рішення залежатимуть від їхніх результатів.

Про це повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у м. Києві Анатолій Андросович у коментарі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, слідчі наразі отримали результати фототехнічної експертизи, яка встановила, що швидкість автомобіля перед ДТП перевищувала дозволену більше ніж вдвічі.

Також є висновки експертизи технічного стану транспортного засобу та судово-медичних експертиз щодо двох загиблих.

Проте частина експертних досліджень ще триває.

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Зокрема, призначено низку необхідних технічних експертиз. Також триває проведення судово-медичних експертиз загиблих та вилучається медична документація травмованих осіб.

"Слідство максимально відпрацьовує всі обставини ДТП, щоб у подальшому під час судового розгляду не виникало питань щодо повноти та об’єктивності розслідування. Забезпечення повного дослідження всіх обставин провадження дійсно може передбачати необхідність продовження у встановленому законом порядку строків досудового розслідування: частина експертиз ще перебуває в роботі, а окремі подальші процесуальні рішення залежатимуть від їхніх результатів", - додав він.

Раніше адвокатка родини загиблого 12-річного Гріши Глушича, що досудове розслідування навряд чи закінчиться за 2 місяці.

"Тому що призначені експертизи, на них немає жодного висновку. Основна експертиза, яка має бути потім призначена за результатами всіх тих, які зараз є допоміжними, вона ще навіть не призначена через те, що немає висновків по допоміжних експертизах", - пояснила вона.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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