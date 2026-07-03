Смертельное ДТП в Киеве: следователи получили результаты некоторых экспертиз, однако часть исследований продолжается, - Нацполиция

Часть экспертиз по делу о ДТП со смертельным исходом в Киеве еще проводится, а отдельные дальнейшие процессуальные решения будут зависеть от их результатов.

Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в г. Киеве Анатолий Андросович в комментарии Цензор.НЕТ.

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По его словам, следователи на данный момент получили результаты фототехнической экспертизы, которая установила, что скорость автомобиля перед ДТП превышала допустимую более чем вдвое.

Также имеются заключения экспертизы технического состояния транспортного средства и судебно-медицинских экспертиз в отношении двух погибших.

Однако часть экспертных исследований еще продолжается.

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В частности, назначен ряд необходимых технических экспертиз. Также продолжается проведение судебно-медицинских экспертиз погибших и изымается медицинская документация пострадавших.

"Следствие максимально тщательно выясняет все обстоятельства ДТП, чтобы в дальнейшем во время судебного разбирательства не возникало вопросов относительно полноты и объективности расследования. Обеспечение полного изучения всех обстоятельств дела действительно может повлечь за собой необходимость продления в установленном законом порядке сроков досудебного расследования: часть экспертиз еще находится в работе, а отдельные дальнейшие процессуальные решения будут зависеть от их результатов", - добавил он.

Ранее адвокат семьи погибшего 12-летнего Гриши Глушича заявила, что досудебное расследование вряд ли завершится за 2 месяца.

"Потому что назначены экспертизы, по ним нет ни одного заключения. Основная экспертиза, которая должна быть затем назначена по результатам всех тех, которые сейчас являются вспомогательными, она еще даже не назначена из-за того, что нет заключений по вспомогательным экспертизам", - пояснила она.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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