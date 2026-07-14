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Новости ДТП Штрафы за нарушение ПДД
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В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за ДТП со смертельным исходом

Ужесточение наказаний за превышение скорости: что предлагают?

В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил Центргражданского представительства "Жизнь", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Украина остается одной из самых опасных стран Европы по уровню смертности на дорогах: 97 погибших на 1 млн населения против 45 в среднем по европейским странам. Только в 2025 году в ДТП ежедневно в среднем гибли девять человек, а превышение скорости стало причиной более половины всех смертельных аварий", - говорится в сообщении.

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Что предлагают?

  • отменить "порог безнаказанности" в 20 км/ч и ввести ответственность за превышение скорости более чем на 10 км/ч;
  • установить дифференцированные штрафы в зависимости от степени превышения скорости;
  • отменить скидку за быструю оплату штрафа за самые опасные и систематические нарушения;
  • лишать водительских прав систематических нарушителей скоростного режима;
  • усилить ответственность за другие опасные нарушения ПДД;
  • ввести более строгие наказания за управление автомобилем после лишения водительских прав;
  • существенно ужесточить уголовную ответственность за ДТП со смертельным исходом.

Там также напомнили, что петиция с призывом к комплексной реформе государственной политики в сфере безопасности дорожного движения собрала необходимые 25 тысяч подписей всего за 14 дней, а 77% украинцев поддерживают лишение права управления транспортным средством систематических нарушителей ПДД, тогда как 75% - ответственность за превышение скорости уже более чем на 10 км/ч.

Далее законопроект должен рассмотреть парламент.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение финансовой ответственности для водителей за превышение допустимой скорости движения на дорогах.

Соответствующая инициатива возникла после резонансного ДТП в Киеве, унесшего жизни 4 человек.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

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ВР (28825) ДТП (7659) законопроект (3237) ПДД (518)
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