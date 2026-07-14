В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за ДТП со смертельным исходом
В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщил Центргражданского представительства "Жизнь", передает Цензор.НЕТ.
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"Украина остается одной из самых опасных стран Европы по уровню смертности на дорогах: 97 погибших на 1 млн населения против 45 в среднем по европейским странам. Только в 2025 году в ДТП ежедневно в среднем гибли девять человек, а превышение скорости стало причиной более половины всех смертельных аварий", - говорится в сообщении.
Что предлагают?
- отменить "порог безнаказанности" в 20 км/ч и ввести ответственность за превышение скорости более чем на 10 км/ч;
- установить дифференцированные штрафы в зависимости от степени превышения скорости;
- отменить скидку за быструю оплату штрафа за самые опасные и систематические нарушения;
- лишать водительских прав систематических нарушителей скоростного режима;
- усилить ответственность за другие опасные нарушения ПДД;
- ввести более строгие наказания за управление автомобилем после лишения водительских прав;
- существенно ужесточить уголовную ответственность за ДТП со смертельным исходом.
Там также напомнили, что петиция с призывом к комплексной реформе государственной политики в сфере безопасности дорожного движения собрала необходимые 25 тысяч подписей всего за 14 дней, а 77% украинцев поддерживают лишение права управления транспортным средством систематических нарушителей ПДД, тогда как 75% - ответственность за превышение скорости уже более чем на 10 км/ч.
Далее законопроект должен рассмотреть парламент.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что в украинском парламенте готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение финансовой ответственности для водителей за превышение допустимой скорости движения на дорогах.
Соответствующая инициатива возникла после резонансного ДТП в Киеве, унесшего жизни 4 человек.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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