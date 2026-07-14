В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за ДТП со смертельным исходом

В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил Центргражданского представительства "Жизнь", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Украина остается одной из самых опасных стран Европы по уровню смертности на дорогах: 97 погибших на 1 млн населения против 45 в среднем по европейским странам. Только в 2025 году в ДТП ежедневно в среднем гибли девять человек, а превышение скорости стало причиной более половины всех смертельных аварий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Киеве: следователи получили результаты некоторых экспертиз, однако часть исследований продолжается, - Нацполиция

Что предлагают?

отменить "порог безнаказанности" в 20 км/ч и ввести ответственность за превышение скорости более чем на 10 км/ч;

установить дифференцированные штрафы в зависимости от степени превышения скорости;

отменить скидку за быструю оплату штрафа за самые опасные и систематические нарушения;

лишать водительских прав систематических нарушителей скоростного режима;

усилить ответственность за другие опасные нарушения ПДД;

ввести более строгие наказания за управление автомобилем после лишения водительских прав;

существенно ужесточить уголовную ответственность за ДТП со смертельным исходом.

Там также напомнили, что петиция с призывом к комплексной реформе государственной политики в сфере безопасности дорожного движения собрала необходимые 25 тысяч подписей всего за 14 дней, а 77% украинцев поддерживают лишение права управления транспортным средством систематических нарушителей ПДД, тогда как 75% - ответственность за превышение скорости уже более чем на 10 км/ч.

Далее законопроект должен рассмотреть парламент.

Читайте также: Петиция отца погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича о безопасности на дорогах собрала 25 тыс. подписей за две недели

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение финансовой ответственности для водителей за превышение допустимой скорости движения на дорогах.

Соответствующая инициатива возникла после резонансного ДТП в Киеве, унесшего жизни 4 человек.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

Читайте: ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: полиция задержала водителя кроссовера, ему готовят подозрение