Студентам хотят сохранять отсрочку после отчисления при условии продолжения обучения по той же специальности

Отчисление из университета может перестать автоматически создавать проблему с непрерывностью получения образования и отсрочкой от мобилизации. В Верховной Раде предлагают разрешить студентам продолжить обучение по программе бакалаврата в другом учебном заведении без потери этого условия.

Речь идет о законопроекте №15553, который зарегистрировал народный депутат Александр Юрченко, передает Цензор.НЕТ.

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Главное условие — та же специальность

Изменения касаются студентов, которых отчислили до завершения обучения и которые не получили диплома. Если такой человек продолжит обучение на бакалаврате в другом высшем учебном заведении по той же специальности, это не будет считаться повторным получением того же уровня образования.

Таким образом, последовательность получения образования для такого студента не будет прерываться.

Это напрямую влияет на возможность получить отсрочку от мобилизации. В настоящее время право на нее имеют, в частности, студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие уровень образования, превышающий ранее полученный.

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Законопроект еще не принят

В то же время сама смена учебного заведения не будет означать автоматического получения отсрочки. Студент должен соответствовать и другим установленным законом требованиям.

В настоящее время законопроект №15553 только прорабатывается в парламентском комитете. Верховная Рада его еще не рассматривала и не принимала, поэтому предложенные правила пока не действуют.

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