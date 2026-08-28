Неженатым мужчинам без детей предлагают предоставлять отсрочку от мобилизации для создания семьи: на сайте Кабмина появилась петиция

В Украине предлагают ввести новое основание для отсрочки от мобилизации — для военнообязанных мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей. Автор соответствующей петиции считает, что им необходимо дать время на создание семьи и рождение детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, петиция №41/010772-26эп была зарегистрирована на сайте Кабинета Министров 27 августа. Ее автором является Сергей Ковалевич. На момент публикации ее подписали всего 8 человек.

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Отсрочку предлагают сделать временной

Автор инициативы призывает внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусмотрев право на временную отсрочку для военнообязанных мужчин, которые официально не состоят в браке и не имеют детей.

Проверять соответствие этим критериям предлагается на основании информации из государственных реестров — в частности, данных о браке и наличии детей.

Целью такой отсрочки автор называет создание условий для того, чтобы мужчины могли создать семью и завести детей.

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Автор петиции ссылается на демографический кризис

Инициатор петиции считает, что изменения необходимы из-за демографических потерь Украины и необходимости сохранить человеческий и профессиональный потенциал страны.

Отдельно он обращает внимание на разницу в положении неженатых мужчин без детей и многодетных отцов, которые при определенных законом условиях имеют право на отсрочку.

"В настоящее время возникает диспропорция, когда граждане, сознательно посвятившие молодые годы учебе и становлению, оказываются на первой линии мобилизации без права оставить после себя потомство. В то же время их сверстники, которые рано вступили в брак и имеют троих или более детей, получают законную отсрочку", - говорится в петиции.

Автор также отмечает, что мужчины в Украине впервые вступают в брак в среднем в 28–30 лет.

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Пока это лишь предложение

Петиция не изменяет действующие правила мобилизации и сама по себе не предоставляет неженатым мужчинам без детей права на отсрочку.

Сбор подписей начался 27 августа. Если петиция наберет необходимое количество голосов, ее должен рассмотреть Кабинет Министров. Автор призывает правительство в случае поддержки инициативы подготовить соответствующий законопроект и подать его в Верховную Раду.

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