Рада прискорює розгляд 46 законопроєктів, від яких залежать фінансування України та допомога партнерів, - Стефанчук

Верховна Рада планує прискорити роботу над 46 законопроєктами, пов’язаними з виконанням зобов’язань України перед міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про умови програми Ukraine Facility та співпраці з МВФ.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, стан усіх 46 законопроєктів обговорили під час наради керівництва парламенту, представників уряду та голів парламентських комітетів.

Частина документів уже перебуває на розгляді Верховної Ради у першому або другому читанні, інші ще очікують реєстрації або будуть внесені повторно.

Окремо учасники наради обговорили опрацювання поправок, взаємодію парламентських комітетів з урядом та прискорення проходження необхідних рішень.

"У нас немає часу затримувати парламентські рішення, від яких залежать фінансова стійкість держави та підтримка наших партнерів", – наголосив Стефанчук.

За його словами, найближчі тижні парламент має використати для максимально швидкого та результативного опрацювання цих законопроєктів.

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