Рада прискорює розгляд 46 законопроєктів, від яких залежать фінансування України та допомога партнерів, - Стефанчук
Верховна Рада планує прискорити роботу над 46 законопроєктами, пов’язаними з виконанням зобов’язань України перед міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про умови програми Ukraine Facility та співпраці з МВФ.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, стан усіх 46 законопроєктів обговорили під час наради керівництва парламенту, представників уряду та голів парламентських комітетів.
Частина документів уже перебуває на розгляді Верховної Ради у першому або другому читанні, інші ще очікують реєстрації або будуть внесені повторно.
Окремо учасники наради обговорили опрацювання поправок, взаємодію парламентських комітетів з урядом та прискорення проходження необхідних рішень.
"У нас немає часу затримувати парламентські рішення, від яких залежать фінансова стійкість держави та підтримка наших партнерів", – наголосив Стефанчук.
За його словами, найближчі тижні парламент має використати для максимально швидкого та результативного опрацювання цих законопроєктів.
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