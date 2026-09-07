Рада ускоряет рассмотрение 46 законопроектов, от которых зависят финансирование Украины и помощь партнеров, - Стефанчук
Верховная Рада планирует ускорить работу над 46 законопроектами, связанными с выполнением обязательств Украины перед международными партнерами. Речь идет, в частности, об условиях программы Ukraine Facility и сотрудничестве с МВФ.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ход работы над всеми 46 законопроектами обсудили в ходе совещания руководства парламента, представителей правительства и председателей парламентских комитетов.
Часть документов уже находится на рассмотрении Верховной Рады в первом или втором чтении, остальные еще ожидают регистрации или будут внесены повторно.
Отдельно участники совещания обсудили проработку поправок, взаимодействие парламентских комитетов с правительством и ускорение принятия необходимых решений.
"У нас нет времени задерживать парламентские решения, от которых зависят финансовая устойчивость государства и поддержка наших партнеров", - подчеркнул Стефанчук.
По его словам, ближайшие недели парламент должен использовать для максимально быстрого и результативного рассмотрения этих законопроектов.
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