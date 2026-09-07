ПДВ на посилки до 150 євро: Рада повторно розгляне законопроєкт 14–18 вересня, – Гетманцев

Верховна Рада наступного тижня, 14–18 вересня, може повторно розглянути законопроєкт №15460, який змінює правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у поштових відправленнях вартістю до 150 євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

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Документ передбачає запровадження ПДВ на посилки вартістю до 150 євро. Наразі такі відправлення звільнені від цього податку.

Від ухвалення законопроєкту також залежить отримання Україною коштів за програмами міжнародної фінансової підтримки.

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Рада не набрала необхідної кількості голосів

1 вересня законопроєкт підтримали 194 народні депутати за необхідних 226. Ще 7 депутатів проголосували проти, а 39 утрималися.

За повторне перше читання проголосували 216 народних депутатів. Двоє були проти.

Водночас депутати підтримали рішення направити законопроєкт на доопрацювання.

Документ також передбачає перехідний період. На цей час операторів поштового зв’язку, експрес-перевізників і маркетплейсів пропонують звільнити від адміністративної відповідальності за неповну або несвоєчасну сплату ПДВ, якщо податок згодом буде сплачений у повному обсязі.

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Від голосування залежить фінансова допомога

Схвалення законопроєкту Верховною Радою є умовою для надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою МВФ.

Крім того, від цього рішення залежить отримання 3,7 млрд євро в межах позики ЄС на 90 млрд євро.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що уряд планує повторно подати законопроєкт до парламенту в понеділок, 14 вересня.

"Наступного тижня депутати мають розглянути законопроєкт", – заявив Гетманцев.

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що Кабмін повторно схвалив оподаткування посилок до 150 євро.

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