Латвия хочет перекрыть путь российскому зерну: планируется ввести 300-процентную пошлину
Правительство Латвии планирует ввести 300-процентные пошлины на перевозку и переработку зерна из России и Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, которого цитирует латвийская общественная телерадиокомпания LSM.
Рига также намерена разработать механизмы для выявления зерна, которое могло быть похищено Россией с оккупированных территорий Украины.
Латвия хочет ограничить транзит российского зерна
Кулбергс заявил, что Латвия стремится договориться о единой позиции с другими странами Балтии. Речь идет о том, чтобы российское зерно не использовало инфраструктуру региона.
Премьер уже связался с главой правительства Эстонии Кристеном Михалом. Также он планирует провести переговоры с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.
Рига планирует установить 300-процентную ставку пошлины на перевозку зерна из России и Беларуси. Цель такого решения — ограничить его транзит через Латвию и отдать приоритет интересам латвийских фермеров.
Кроме того, Латвия выступает против возможного оборота зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины.
По словам Кулбергса, для этого планируется проводить проверки транзитных грузов и сотрудничать с Украиной и лабораториями, чтобы устанавливать происхождение зерна.
Россия увеличивает поставки в Балтийское море
По словам латвийского премьера, Россия пытается увеличить экспорт зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черное море для экспорта.
Российские экспортеры уже начали перенаправлять часть поставок из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ.
В прошлом экспортном сезоне, с июля 2025 года по июнь 2026 года, Россия экспортировала 46,3 млн тонн зерна. Около 90% этого объема прошло через порты Черного и Азовского морей.
Через российские порты Балтийского моря за этот период отгрузили лишь 1 млн тонн зерна.
В то же время с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем запросов на отгрузку зерна в российские порты в Балтийском море уже достиг 5 млн тонн.
Российские экспортеры также все больше интересуются портами стран Балтии, прежде всего Латвии. Ожидается, что в сентябре объемы отгрузок могут резко вырасти.
Латвийская партия "Национальное объединение", входящая в коалицию, предлагает полностью запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. Также партия выступает за запрет хранения таких грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах.
Ранее Литва ужесточила проверки российского зерна, транспортируемого через порт Клайпеда, в частности для установления его происхождения.
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