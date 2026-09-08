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Новости Обстрелы Киева
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Ночная атака на Киев: изменения в работе общественного транспорта

Атака РФ на Киев: горели дома, гаражи и склады, есть пострадавшие

В Киеве после российского авиаудара 8 сентября изменили маршруты троллейбусов, автобусов и трамваев. Движение трамвая № 25 приостановлено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

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Движение транспорта организовано следующим образом:

  • троллейбусы № 8 – до ТРЕД № 3;
  • автобусы №№ 51, 63 – от станции метро "Лыбедская" и улицы Космонавта Поповича в направлении станции метро "Красный Хутор" до остановки "Завод "Ремшляхтехника"; в обратном направлении – станция метро "Червоный Хутор" – переулок Надежды Светличной;
  • трамваи № 22К – по маршруту трамвая № 29;
  • движение трамваев № 25 приостановлено.

Автобусы №№ 53, 54, 112, 119 курсируют с изменениями из-за перекрытия движения.

Движение транспорта организовано:

  • автобусы № 53 – улица Межигорская – улица Набережно-Луговая – улица Новоконстантиновская;
  • автобусы № 54 – до улицы Промышленной;
  • автобусы № 112 – улица Новоконстантиновская – проспект Степана Бандеры;
  • автобусы № 119 – улица Васильковская – Голосеевский проспект.

Что предшествовало?

В ночь на 8 сентября Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев:

  • Разрушения, падение обломков и пожары зафиксированы как минимум в пяти районах Киева.
  • Повреждены жилые дома, в том числе многоэтажки, горели гаражи, автомобили и нежилые здания.
  • Погибли два человека, число пострадавших возросло до 10, пятеро были госпитализированы.
  • Спасатели проводили эвакуацию людей из поврежденных домов.

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Автор: 

Киев (27397) транспорт (1809)
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