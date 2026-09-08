Нічна атака на Київ: зміна у роботі громадського транспорту

Києві після російської повітряної атаки 8 вересня змінили маршрути тролейбусів, автобусів і трамваїв. Рух трамвая №25 призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.

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Рух транспорту організовано:

тролейбуси № 8 – до ТРЕД № 3;

автобуси №№ 51, 63 – від станції метро "Либідська" та вулиці Космонавта Поповича в напрямку станції метро "Червоний Хутір" до зупинки "Завод "Ремшляхтехніка"; у зворотному напрямку – станція метро "Червоний Хутір" – провулок Надії Світличної;

трамваї № 22К – за маршрутом трамвая № 29;

рух трамваїв № 25 призупинений.

Автобуси №№ 53, 54, 112, 119 курсують зі змінами через перекриття руху.

Рух транспорту організовано:

автобуси № 53 – вулиця Межигірська – вулиця Набережно-Лугова – вулиця Новокостянтинівська;

автобуси № 54 – до вулиці Промислова;

автобуси № 112 – вулиця Новокостянтинівська – проспект Степана Бандери;

автобуси № 119 – вулиця Васильківська – Голосіївський проспект.

Що передувало?

У ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ:

Руйнування, падіння уламків і пожежі зафіксували щонайменше у п’яти районах Києва .

. Пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівки, горіли гаражі, автомобілі та нежитлові будівлі.

Загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 10 , п’ятьох госпіталізували.

, п’ятьох госпіталізували. Рятувальники проводили деблокування людей із пошкоджених будинків.

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