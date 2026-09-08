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Нічна атака на Київ: зміна у роботі громадського транспорту
Києві після російської повітряної атаки 8 вересня змінили маршрути тролейбусів, автобусів і трамваїв. Рух трамвая №25 призупинено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.
Рух транспорту організовано:
- тролейбуси № 8 – до ТРЕД № 3;
- автобуси №№ 51, 63 – від станції метро "Либідська" та вулиці Космонавта Поповича в напрямку станції метро "Червоний Хутір" до зупинки "Завод "Ремшляхтехніка"; у зворотному напрямку – станція метро "Червоний Хутір" – провулок Надії Світличної;
- трамваї № 22К – за маршрутом трамвая № 29;
- рух трамваїв № 25 призупинений.
Автобуси №№ 53, 54, 112, 119 курсують зі змінами через перекриття руху.
Рух транспорту організовано:
- автобуси № 53 – вулиця Межигірська – вулиця Набережно-Лугова – вулиця Новокостянтинівська;
- автобуси № 54 – до вулиці Промислова;
- автобуси № 112 – вулиця Новокостянтинівська – проспект Степана Бандери;
- автобуси № 119 – вулиця Васильківська – Голосіївський проспект.
Що передувало?
У ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ:
- Руйнування, падіння уламків і пожежі зафіксували щонайменше у п’яти районах Києва.
- Пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівки, горіли гаражі, автомобілі та нежитлові будівлі.
- Загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 10, п’ятьох госпіталізували.
- Рятувальники проводили деблокування людей із пошкоджених будинків.
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