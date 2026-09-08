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Экс-генеральный прокурор Грузии Романов-Парцхаладзе создал в РФ подразделение для войны против Украины

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе создал в России "добровольческое" интернациональное подразделение "Георгиевский" для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет SOVA.

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Бывший грузинский чиновник, находящийся под санкциями США, Великобритании и Украины, заявил, что добровольно решил воевать на стороне России.

Он возглавит созданное им подразделение "Георгиевский". По словам Романова-Парцхаладзе, название связано с Георгиевским договором 1783 года, после заключения которого царство Картли-Кахети перешло под протекторат Российской империи.

За что против него ввели санкции

Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии с ноября по декабрь 2013 года.

В 2023 году США ввели против него санкции, обвинив в содействии усилению российского влияния в Грузии. По данным СМИ, он проживает в Москве, поддерживает связи с российской политической элитой и сохраняет контакты с представителями правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси.

После введения американских санкций президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила Парцхаладзе грузинского гражданства. После этого он сменил фамилию на Парцхаладзе-Романов.

В 2024 году Украина также ввела против него санкции.

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Автор: 

Грузия (4544) наемники рф (2176)
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Топ комментарии
+25
Це не грузин а уй@бище без роду-племені.
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08.09.2026 09:17 Ответить
+13
З нього грузин як з *** молоток.
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08.09.2026 09:22 Ответить
+8
Це ж якийсь грузинський Дмитрук чи подібне лайно який каже і робить те про що його партія думає.
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08.09.2026 09:21 Ответить

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