Экс-генеральный прокурор Грузии Романов-Парцхаладзе создал в РФ подразделение для войны против Украины

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе создал в России "добровольческое" интернациональное подразделение "Георгиевский" для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет SOVA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бывший грузинский чиновник, находящийся под санкциями США, Великобритании и Украины, заявил, что добровольно решил воевать на стороне России.

Он возглавит созданное им подразделение "Георгиевский". По словам Романова-Парцхаладзе, название связано с Георгиевским договором 1783 года, после заключения которого царство Картли-Кахети перешло под протекторат Российской империи.

За что против него ввели санкции

Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии с ноября по декабрь 2013 года.

В 2023 году США ввели против него санкции, обвинив в содействии усилению российского влияния в Грузии. По данным СМИ, он проживает в Москве, поддерживает связи с российской политической элитой и сохраняет контакты с представителями правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси.

После введения американских санкций президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила Парцхаладзе грузинского гражданства. После этого он сменил фамилию на Парцхаладзе-Романов.

В 2024 году Украина также ввела против него санкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боятся воевать против Украины: более 100 тысяч россиян за неделю бежали в Грузию на фоне слухов о мобилизации