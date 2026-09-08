Ексгенпрокурор Грузії Романов-Парцхаладзе створив у РФ підрозділ для війни проти України

Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе створив у Росії "добровольчий" інтернаціональний підрозділ "Георгіївський" для участі у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише SOVA.

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Колишній грузинський посадовець, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та України, заявив, що добровільно вирішив воювати на боці Росії.

Він очолить створений ним підрозділ "Георгіївський". За словами Романов-Парцхаладзе, назву пов'язано з Георгіївським трактатом 1783 року, після укладення якого царство Картлі-Кахеті перейшло під протекторат Російської імперії.

За що проти нього запровадили санкції

Отар Парцхаладзе обіймав посаду генерального прокурора Грузії з листопада до грудня 2013 року.

У 2023 році США запровадили проти нього санкції, звинувативши у сприянні посиленню російського впливу в Грузії. За даними ЗМІ, він проживає в Москві, підтримує зв'язки з російською політичною елітою та зберігає контакти з представниками владної партії "Грузинська мрія" у Тбілісі.

Після запровадження американських санкцій президентка Грузії Саломе Зурабішвілі позбавила Парцхаладзе грузинського громадянства. Після цього він змінив прізвище на Парцхаладзе-Романов.

У 2024 році Україна також запровадила проти нього санкції.

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