В Украине без света остаются потребители в шести областях: ограничений не прогнозируется

По состоянию на утро 8 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Энергетики проводят восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ограничений в подаче электроэнергии не прогнозируется

По данным Минэнерго, на 8 сентября введения ограничений на электроснабжение не прогнозируется.

В то же время потребителей призывают по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время — с 11:00 до 15:00.

Информацию об изменениях в электроснабжении рекомендуется проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Запорожскую АЭС снова подключили к внешней сети

7 сентября ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили электроснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС.

Станция была полностью отключена от внешней сети с 20 августа и вынужденно работала от резервных дизель-генераторов.

В "Укрэнерго" отметили, что это было 27-е и одно из самых длительных полных отключений Запорожской АЭС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ анонсировало массированные удары по украинской энергетике: подготовка уже начата