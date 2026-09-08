В Украине без света остаются потребители в шести областях: ограничений не прогнозируется
По состоянию на утро 8 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроснабжения в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.
Энергетики проводят восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Ограничений в подаче электроэнергии не прогнозируется
По данным Минэнерго, на 8 сентября введения ограничений на электроснабжение не прогнозируется.
В то же время потребителей призывают по возможности перенести активное использование электроэнергии на дневное время — с 11:00 до 15:00.
Информацию об изменениях в электроснабжении рекомендуется проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения.
Запорожскую АЭС снова подключили к внешней сети
7 сентября ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили электроснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС.
Станция была полностью отключена от внешней сети с 20 августа и вынужденно работала от резервных дизель-генераторов.
В "Укрэнерго" отметили, что это было 27-е и одно из самых длительных полных отключений Запорожской АЭС.
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