В Україні без світла залишаються споживачі у шести областях: обмеження не прогнозуються
Станом на ранок 8 вересня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електропостачання у Києві, а також Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.
Енергетики проводять відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Обмежень електроенергії не прогнозують
За даними Міненерго, на 8 вересня застосування обмежень електропостачання не прогнозується.
Водночас споживачів закликають за можливості перенести активне використання електроенергії на денний час - з 11:00 до 15:00.
Інформацію про зміни в електропостачанні рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
Запорізьку АЕС знову підключили до зовнішньої мережі
7 вересня ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Станція була повністю відключена від зовнішньої мережі з 20 серпня та вимушено працювала від резервних дизель-генераторів.
В "Укренерго" зазначили, що це було 27-ме і одне з найдовших повних знеструмлень Запорізької АЕС.
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