В Україні без світла залишаються споживачі у шести областях: обмеження не прогнозуються

Станом на ранок 8 вересня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електропостачання у Києві, а також Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

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Енергетики проводять відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Обмежень електроенергії не прогнозують

За даними Міненерго, на 8 вересня застосування обмежень електропостачання не прогнозується.

Водночас споживачів закликають за можливості перенести активне використання електроенергії на денний час - з 11:00 до 15:00.

Інформацію про зміни в електропостачанні рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Запорізьку АЕС знову підключили до зовнішньої мережі

7 вересня ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Станція була повністю відключена від зовнішньої мережі з 20 серпня та вимушено працювала від резервних дизель-генераторів.

В "Укренерго" зазначили, що це було 27-ме і одне з найдовших повних знеструмлень Запорізької АЕС.

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