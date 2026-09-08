Свидетеля Иеговы из Львовской области приговорили к 5 годам за дезертирство: он отказался служить даже поваром из-за религиозных убеждений
Во Львовской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который после мобилизации отказался проходить военную службу из-за религиозных убеждений и через несколько дней покинул часть. Его призвали на должность повара в отделение обеспечения.
Об этом говорится в приговоре Стрыйского городского районного суда Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Уроженца Николаева Львовской области Юрия Г. мобилизовали в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, через несколько дней он самовольно покинул службу, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело за дезертирство.
Примерно через десять месяцев мужчина сам явился в ГБР. В суде Юрий Г. пояснил, что является священнослужителем религиозной общины Свидетелей Иеговы, поэтому его убеждения не позволяют брать в руки оружие или носить военную форму.
По его словам, еще в 2022 году он обращался в ТЦК с письменным заявлением о прохождении альтернативной невоенной службы. После мобилизации в ноябре 2024 года мужчина, как он утверждал, военную форму не надевал и военнослужащим себя не считал. Через четыре дня он ушел домой без разрешения.
Суд эти аргументы отклонил. В приговоре указано, что мужчину призвали не на срочную службу, для которой предусмотрена возможность замены на альтернативную, а во время всеобщей мобилизации в условиях военного положения.
"Право исповедовать свою религию или убеждения не является абсолютным и может быть ограничено при определенных условиях", — отметил суд.
Юрия Г. признали виновным в дезертирстве и приговорили к пяти годам лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован.
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