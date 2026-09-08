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Новости Уклонение от службы военными
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Свидетеля Иеговы из Львовской области приговорили к 5 годам за дезертирство: он отказался служить даже поваром из-за религиозных убеждений

Свидетеля Иеговы из Львовской области приговорили к 5 годам за дезертирство после мобилизации

Во Львовской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который после мобилизации отказался проходить военную службу из-за религиозных убеждений и через несколько дней покинул часть. Его призвали на должность повара в отделение обеспечения.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского городского районного суда Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

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Уроженца Николаева Львовской области Юрия Г. мобилизовали в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, через несколько дней он самовольно покинул службу, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело за дезертирство. 

Примерно через десять месяцев мужчина сам явился в ГБР. В суде Юрий Г. пояснил, что является священнослужителем религиозной общины Свидетелей Иеговы, поэтому его убеждения не позволяют брать в руки оружие или носить военную форму.

По его словам, еще в 2022 году он обращался в ТЦК с письменным заявлением о прохождении альтернативной невоенной службы. После мобилизации в ноябре 2024 года мужчина, как он утверждал, военную форму не надевал и военнослужащим себя не считал. Через четыре дня он ушел домой без разрешения.

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Суд эти аргументы отклонил. В приговоре указано, что мужчину призвали не на срочную службу, для которой предусмотрена возможность замены на альтернативную, а во время всеобщей мобилизации в условиях военного положения.

"Право исповедовать свою религию или убеждения не является абсолютным и может быть ограничено при определенных условиях", — отметил суд.

Юрия Г. признали виновным в дезертирстве и приговорили к пяти годам лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован.

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религия (898) дезертирство (368) Львовская область (3383)
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Топ комментарии
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- Чи є на Сицилії Свідки Єгови?
- На Сицилії свідків не буває.
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08.09.2026 11:10 Ответить
+2
ГІтлер їсаджав в концтаботи за відмову від служби в армії, совєти саджали, Путін саджає. В чудовій компніїї опинилась наша держава...
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08.09.2026 11:37 Ответить
+2
А що ви хотіли від суддів-безбожників?
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08.09.2026 11:45 Ответить

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