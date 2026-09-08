Свідка Єгови зі Львівщини засудили до 5 років за дезертирство: відмовився служити навіть кухарем через релігійні переконання

На Львівщині суд засудив до п’яти років позбавлення волі чоловіка, який після мобілізації відмовився проходити військову службу через релігійні переконання та за кілька днів залишив частину. Його призвали на посаду кухаря у відділення забезпечення.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

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Уродженця Миколаєва Львівської області Юрія Г. мобілізували у листопаді 2024 року. За матеріалами справи, через кілька днів він самовільно залишив службу, після чого щодо нього відкрили кримінальне провадження за дезертирство.

Приблизно через десять місяців чоловік сам прийшов до ДБР. У суді Юрій Г. пояснив, що є священнослужителем релігійної громади Свідків Єгови, тому його переконання не дозволяють брати до рук зброю або носити військову форму.

За його словами, ще у 2022 році він звертався до ТЦК із письмовою заявою про проходження альтернативної невійськової служби. Після мобілізації у листопаді 2024 року чоловік, як він стверджував, військової форми не одягав і військовослужбовцем себе не вважав. Через чотири дні він пішов додому без дозволу.

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Суд ці аргументи відхилив. У вироку зазначено, що чоловіка призвали не на строкову службу, для якої передбачена можливість заміни на альтернативну, а під час загальної мобілізації в умовах воєнного стану.

"Право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене за певних умов", – зазначив суд.

Юрія Г. визнали винним у дезертирстві та призначили п’ять років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.

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