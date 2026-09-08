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Новости Ранение детей
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В Днепропетровской области мужчина выстрелил в 13-летнего подростка из-за шума мопеда: ребенка госпитализировали

В Днепропетровской области мужчина выстрелил в 13-летнего подростка из-за шума мопеда

В Каменском районе Днепропетровской области 64-летний мужчина, по данным следствия, выстрелил из пневматического ружья в 13-летнего подростка, поскольку его раздражал шум мопеда. Подростка с ранением грудной клетки доставили в больницу.

Об этом сообщили полиция и прокуратура Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 2 сентября в одном из поселков района. По данным следствия, 13-летний подросток ехал на мопеде мимо дома мужчины.

Правоохранители отмечают, что 64-летнему местному жителю не понравился шум с дороги. Он якобы взял пневматическое ружье, вышел к проезжей части и произвел выстрел в сторону мопеда.

В результате выстрела мальчик получил ранение в грудную клетку. Его госпитализировали.

Во время обыска в доме мужчины правоохранители изъяли пневматический пистолет и ружье, а также патроны. Их направили на экспертизу.

64-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений. В случае доказательства вины ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Автор: 

дети (7259) ранение (3544) стрельба (3491) Днепропетровская область (5682)
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Топ комментарии
+13
Не виправдую стрільця,але ці мотопедисти вже дістали.Особливо в ввечері,після 22.00.
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08.09.2026 11:29 Ответить
+8
скажу чесно!ці виродки на мопедах заїпали вже всіх! напевно це єдиний дієвий вихід!
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08.09.2026 11:34 Ответить
+6
про мотоцикли навіть не згадуйте, деякі гарчать гірше шахеда!((
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08.09.2026 11:35 Ответить

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