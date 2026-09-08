В Днепропетровской области мужчина выстрелил в 13-летнего подростка из-за шума мопеда: ребенка госпитализировали

В Каменском районе Днепропетровской области 64-летний мужчина, по данным следствия, выстрелил из пневматического ружья в 13-летнего подростка, поскольку его раздражал шум мопеда. Подростка с ранением грудной клетки доставили в больницу.

Об этом сообщили полиция и прокуратура Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 2 сентября в одном из поселков района. По данным следствия, 13-летний подросток ехал на мопеде мимо дома мужчины.

Правоохранители отмечают, что 64-летнему местному жителю не понравился шум с дороги. Он якобы взял пневматическое ружье, вышел к проезжей части и произвел выстрел в сторону мопеда.

В результате выстрела мальчик получил ранение в грудную клетку. Его госпитализировали.

Во время обыска в доме мужчины правоохранители изъяли пневматический пистолет и ружье, а также патроны. Их направили на экспертизу.

64-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений. В случае доказательства вины ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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