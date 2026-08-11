15-летний юноша выстрелил сверстнице в глаз из пневматического пистолета на Николаевщине: девушка - в тяжелом состоянии, - полиция
В Николаевской области, в Первомайске, 15-летний подросток во время отдыха на пляже выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз своей сверстнице. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Инцидент произошел 9 августа на одном из городских пляжей. По данным следствия, 15-летний подросток принес с собой на отдых пневматический пистолет.
Подросток произвел из него несколько выстрелов, один из которых попал в глаз знакомой девушке. После этого он выбросил оружие.
В правоохранительные органы обратилась подруга пострадавшей, которая отдыхала вместе с ней. Травмированную девушку доставили в больницу. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
Полицейские задержали 15-летнего юношу и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений.
Пневматический пистолет правоохранители нашли и направили на экспертизу.
В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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