15-річний хлопець вистрілив однолітці в око з пневматичного пістолета на Миколаївщині: дівчина у тяжкому стані, - поліція
На Миколаївщині у Первомайську 15-річний хлопець під час відпочинку на пляжі вистрілив із пневматичного пістолета та влучив в око своїй однолітці. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Інцидент стався 9 серпня на одному з міських пляжів. За даними слідства, 15-річний хлопець приніс із собою на відпочинок пневматичний пістолет.
Підліток зробив із нього кілька пострілів, один із яких влучив в око знайомій дівчині. Після цього хлопець викинув зброю.
До правоохоронців звернулася подруга постраждалої, яка відпочивала разом із нею. Травмовану дівчину доправили до лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий.
Поліцейські затримали 15-річного хлопця та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.
Пневматичний пістолет правоохоронці знайшли та направили на експертне дослідження.
Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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