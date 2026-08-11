15-річний хлопець вистрілив однолітці в око з пневматичного пістолета на Миколаївщині: дівчина у тяжкому стані, - поліція

На Миколаївщині у Первомайську 15-річний хлопець під час відпочинку на пляжі вистрілив із пневматичного пістолета та влучив в око своїй однолітці. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Інцидент стався 9 серпня на одному з міських пляжів. За даними слідства, 15-річний хлопець приніс із собою на відпочинок пневматичний пістолет.

Підліток зробив із нього кілька пострілів, один із яких влучив в око знайомій дівчині. Після цього хлопець викинув зброю.

До правоохоронців звернулася подруга постраждалої, яка відпочивала разом із нею. Травмовану дівчину доправили до лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий.

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Поліцейські затримали 15-річного хлопця та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Пневматичний пістолет правоохоронці знайшли та направили на експертне дослідження.

Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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