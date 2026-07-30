Підлітки на Київщині кинули з сьомого поверху пакет із водою в дитячий візок: тримісячне немовля в лікарні

На Київщині небезпечна розвага двох підлітків ледь не закінчилася трагедією. Хлопці, наслідуючи популярний у соцмережах тренд, скидали з вікна сьомого поверху пакети з водою. Один із них влучив просто в дитячий візок, у якому перебувало тримісячне немовля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області, інцидент стався 28 липня в одному з населених пунктів Васильківської громади.

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До правоохоронців звернувся батько дитини. Чоловік повідомив, що невідомі скинули на візок із його немовлям пакет, наповнений водою.

На місце події прибули поліцейські та медики. Постраждалу дитину разом із матір'ю доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

Правоохоронці швидко встановили обставини події. З'ясувалося, що до інциденту причетні двоє 14-річних хлопців, які перебували в гостях у свого товариша.

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За даними поліції, підлітки вирішили повторити побачене в соціальних мережах. Вони наповнили водою два прозорі пакети та викинули їх із вікна сьомого поверху. Один із пакетів влучив у дитячий візок із немовлям.

За фактом події поліцейські склали адміністративні протоколи на батьків школярів за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Санкція статті передбачає штраф від 170 до 340 гривень. Остаточне рішення щодо притягнення батьків до відповідальності ухвалюватиме суд.

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