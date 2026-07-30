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Новости Ранение детей
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Подростки на Киевщине бросили с седьмого этажа пакет с водой в детскую коляску: трехмесячный младенец - в больнице

В Киевской области подростки травмировали младенца, бросая пакеты с водой

В Киевской области опасное развлечение двух подростков едва не закончилось трагедией. Подростки, подражая популярному в соцсетях тренду, сбрасывали из окна седьмого этажа пакеты с водой. Один из них попал прямо в детскую коляску, в которой находился трехмесячный младенец.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области, инцидент произошел 28 июля в одном из населенных пунктов Васильковской громады.

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В правоохранительные органы обратился отец ребенка. Мужчина сообщил, что неизвестные сбросили на коляску с его младенцем пакет, наполненный водой.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Пострадавшего ребенка вместе с матерью доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Правоохранители быстро установили обстоятельства происшествия. Выяснилось, что к инциденту причастны двое 14-летних подростков, гостившие у своего товарища.

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По данным полиции, подростки решили повторить то, что видели в социальных сетях. Они наполнили водой два прозрачных пакета и выбросили их из окна седьмого этажа. Один из пакетов попал в детскую коляску с младенцем.

По факту происшествия полицейские составили административные протоколы в отношении родителей школьников по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 340 гривен. Окончательное решение о привлечении родителей к ответственности будет принимать суд.

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Автор: 

дети (7184) Киевская область (4909) младенец (42) травма (574) хулиганство (358)
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Топ комментарии
+12
Зрозуміло що батькам цих виродків штраф , а чому цим недоноскам немає підозри в вчинені дій які могли привести до важких травм дитини?
Нахер нам такі правоохоронці ?
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30.07.2026 17:07 Ответить
+8
Мама й тато довбойоби
Й дітки довбойоби
Повбивати б їх усіх
Щоб світ став краще трохи ... 🤔
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30.07.2026 17:09 Ответить
+8
14 років. Хм...Ці вже нормальні небудуть...
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30.07.2026 17:19 Ответить

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