Подростки на Киевщине бросили с седьмого этажа пакет с водой в детскую коляску: трехмесячный младенец - в больнице
В Киевской области опасное развлечение двух подростков едва не закончилось трагедией. Подростки, подражая популярному в соцсетях тренду, сбрасывали из окна седьмого этажа пакеты с водой. Один из них попал прямо в детскую коляску, в которой находился трехмесячный младенец.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области, инцидент произошел 28 июля в одном из населенных пунктов Васильковской громады.
В правоохранительные органы обратился отец ребенка. Мужчина сообщил, что неизвестные сбросили на коляску с его младенцем пакет, наполненный водой.
На место происшествия прибыли полицейские и медики. Пострадавшего ребенка вместе с матерью доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
Правоохранители быстро установили обстоятельства происшествия. Выяснилось, что к инциденту причастны двое 14-летних подростков, гостившие у своего товарища.
По данным полиции, подростки решили повторить то, что видели в социальных сетях. Они наполнили водой два прозрачных пакета и выбросили их из окна седьмого этажа. Один из пакетов попал в детскую коляску с младенцем.
По факту происшествия полицейские составили административные протоколы в отношении родителей школьников по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 340 гривен. Окончательное решение о привлечении родителей к ответственности будет принимать суд.
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Нахер нам такі правоохоронці ?
Й дітки довбойоби
Повбивати б їх усіх
Щоб світ став краще трохи ... 🤔