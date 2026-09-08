На Дніпропетровщині чоловік вистрілив у 13-річного хлопця через шум мопеда: дитину госпіталізували

У Кам’янському районі Дніпропетровщини 64-річний чоловік, за даними слідства, вистрілив із пневматичної рушниці у 13-річного хлопця, бо його роздратував шум мопеда. Підлітка з пораненням грудної клітки доправили до лікарні.

Про це повідомили поліція та прокуратура Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

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Інцидент стався 2 вересня в одному із селищ району. За даними слідства, 13-річний хлопець їхав на мопеді повз будинок чоловіка.

Правоохоронці зазначають, що 64-річному місцевому жителю не сподобався шум із дороги. Він нібито взяв пневматичну рушницю, вийшов у бік проїжджої частини та здійснив постріл у напрямку мопеда.

Унаслідок пострілу хлопець дістав поранення грудної клітки. Його госпіталізували.

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці вилучили пневматичні пістолет і рушницю, а також патрони. Їх направили на експертне дослідження.

64-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. У разі доведення вини йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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