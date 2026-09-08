СБУ задержала харьковчанина, который корректировал удары РФ по городу
СБУ задержала в Харькове местного жителя, которого подозревают в корректировке российских ударов по городу. По данным следствия, мужчина связался с российскими спецслужбами через Telegram-каналы и предложил им свою помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По инструкции россиян фигурант собирал информацию о местах базирования Сил обороны, в частности координаты запасных командных пунктов, скопления военной техники и логистические склады.
Полученные сведения РФ могла использовать для подготовки комбинированных ударов по Харькову управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.
Чтобы получать разведданные, мужчина завуалированно расспрашивал о нужной информации жену и знакомых. Сам он, по данным СБУ, почти не выходил из дома.
Собранные данные фигурант наносил на Google Maps и добавлял соответствующие комментарии для дальнейшего отчета российским кураторам.
У задержанного нашли три смартфона
Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность подозреваемого и задержали его по месту жительства.
Во время обыска изъяли три смартфона, которые он использовал и регулярно менял для конспиративной связи с представителями РФ.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований в условиях военного положения.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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