СБУ затримала харків’янина, який коригував удари РФ по місту

СБУ затримала у Харкові місцевого жителя, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по місту. За даними слідства, чоловік вийшов на російські спецслужби через Telegram-канали та запропонував їм свою допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За інструкцією росіян фігурант збирав інформацію про місця базування Сил оборони, зокрема координати запасних командних пунктів, скупчення військової техніки та логістичні склади.

Отримані відомості РФ могла використовувати для підготовки комбінованих ударів по Харкову керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Щоб отримувати розвіддані, чоловік завуальовано розпитував про потрібну інформацію дружину та знайомих. Сам він, за даними СБУ, майже не виходив із дому.

Зібрані дані фігурант наносив на Google Maps і додавав відповідні коментарі для подальшого звіту російським кураторам.

У затриманого знайшли три смартфони

Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваного та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку вилучили три смартфони, які він використовував і регулярно змінював для конспіративного спілкування з представниками РФ.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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