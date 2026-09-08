В Брюсселе вновь попытаются разблокировать переговорные кластеры 2 и 3 для Украины

Во вторник, 8 сентября, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) вновь рассмотрит вопрос об утверждении результатов скрининга переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины. Ранее их утверждение блокировала Венгрия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили источники в ЕС.

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Европейские дипломаты планируют в ходе заседания убедить Будапешт согласиться на открытие двух переговорных кластеров для Украины.

"Утверждение результатов скрининга кластеров № 2 и № 3 для Украины — первый пункт повестки дня группы COELA", — сообщил собеседник издания.

Вторым пунктом станет утверждение кластеров №2 и №3 для Молдовы. Украина и Молдова в настоящее время продвигаются вместе в переговорном процессе о вступлении в ЕС.

Позиция Венгрии пока неизвестна

Собеседники "Европейской правды" отметили, что пока не могут сказать, изменила ли Венгрия свою позицию после принятия Верховной Радой Украины заявления о признании и осуждении преступлений советской военной администрации в Закарпатье в 1944–1946 годах.

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