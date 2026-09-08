У Брюсселі знову спробують розблокувати переговорні кластери 2 і 3 для України

У вівторок, 8 вересня, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) знову розгляне питання затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України. Їхнє затвердження раніше блокувала Угорщина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили джерела в ЄС.

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Європейські дипломати планують під час засідання переконати Будапешт погодитися на відкриття двох переговорних кластерів для України.

"Затвердження результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України - перший пункт порядку денного групи COELA", - повідомив співрозмовник видання.

Другим пунктом буде затвердження кластерів №2 та №3 для Молдови. Україна та Молдова наразі рухаються разом у переговорному процесі щодо вступу до ЄС.

Позиція Угорщини поки невідома

Співрозмовники "Європейської правди" зазначили, що наразі не можуть сказати, чи змінила Угорщина свою позицію після ухвалення Верховною Радою України заяви щодо визнання та засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 1944–1946 роках.

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