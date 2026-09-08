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Новости Финляндия готовится защищаться Возможность третьей мировой войны
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"Имперские амбиции России не остановятся на Украине", - финский министр обороны Хякканен

Имперские амбиции России не остановятся на Украине

Финский министр обороны Антти Хякканен предупредил, что имперские амбиции России не ограничатся Украиной, поэтому Финляндии следует быть готовой.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Yle.

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Хякканен высказал эти мысли во время выступления на учебно-подготовительной программе по вопросам национальной обороны, которая собирает лидеров правительства, СМИ и научных кругов для обсуждения вопросов национальной безопасности.

Он добавил, что Москва стремится восстановить по крайней мере те сферы влияния, которые у нее были во времена Советского Союза. Хякканен охарактеризовал российскую угрозу как долгосрочную и непредсказуемую.

"Именно сейчас настало время укреплять национальную оборону Финляндии", — сказал министр, отметив, что эффект от увеличения расходов Европы на оборону станет заметным на практике лишь в 2030-х годах.

Финляндия, подчеркнул министр, сейчас инвестирует в средства противодействия дронам совместно со Швецией.

"Это значительный и исторический шаг в направлении более тесного сотрудничества между Финляндией и Швецией. Это также свидетельствует о том, что страны Северной Европы берут на себя ответственность за собственную оборону", — подчеркнул министр.

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Автор: 

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