"Имперские амбиции России не остановятся на Украине", - финский министр обороны Хякканен
Финский министр обороны Антти Хякканен предупредил, что имперские амбиции России не ограничатся Украиной, поэтому Финляндии следует быть готовой.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Yle.
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Хякканен высказал эти мысли во время выступления на учебно-подготовительной программе по вопросам национальной обороны, которая собирает лидеров правительства, СМИ и научных кругов для обсуждения вопросов национальной безопасности.
Он добавил, что Москва стремится восстановить по крайней мере те сферы влияния, которые у нее были во времена Советского Союза. Хякканен охарактеризовал российскую угрозу как долгосрочную и непредсказуемую.
"Именно сейчас настало время укреплять национальную оборону Финляндии", — сказал министр, отметив, что эффект от увеличения расходов Европы на оборону станет заметным на практике лишь в 2030-х годах.
Финляндия, подчеркнул министр, сейчас инвестирует в средства противодействия дронам совместно со Швецией.
"Это значительный и исторический шаг в направлении более тесного сотрудничества между Финляндией и Швецией. Это также свидетельствует о том, что страны Северной Европы берут на себя ответственность за собственную оборону", — подчеркнул министр.
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