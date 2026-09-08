"Імперські амбіції Росії не зупиняться на Україні", - фінський міністр оборони Хякканен

Фінський міністр оборони Антті Хякканен попередив, що імперські амбіції Росії не обмежаться Україною, тому Фінляндії слід бути готовою.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє Yle.

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Подробиці

Хякканен висловив ці думки під час промови на навчально-підготовчій програмі з питань національної оборони, що збирає лідерів уряду, ЗМІ та наукових кіл для обговорення питань національної безпеки.

Він додав, що Москва прагне відновити принаймні ті сфери впливу, які вона мала за часів Радянського Союзу. Хякканен схарактеризував російську загрозу як довгострокову та непередбачувану.

"Саме зараз настав час зміцнювати національну оборону Фінляндії", - сказав міністр, зазначивши, що ефект від збільшення видатків Європи на оборону стане помітним на практиці лише у 2030-х роках.

Фінляндія, наголосив міністр, зараз інвестує у засоби протидії дронам спільно зі Швецією.

"Це значний та історичний крок у напрямку тіснішої співпраці між Фінляндією та Швецією. Це також свідчить про те, що країни Північної Європи беруть на себе відповідальність за власну оборону", - наголосив міністр.

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