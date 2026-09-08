Венгрия высылает десять российских дипломатов, - МИД
Венгерские власти решили выслать из страны 10 сотрудников российской дипломатической миссии из-за деятельности, неприемлемой для дипломатов
Об этом сообщила глава МИД Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По моему поручению во вторник соответствующий представитель Министерства иностранных дел проинформировал посла России в Венгрии о том, что, по оценке венгерских властей, 10 сотрудников российской дипломатической миссии осуществляли в Венгрии деятельность, неприемлемую для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией", — говорится в сообщении.
Поэтому Венгрия призвала соответствующих лиц покинуть территорию страны.
"Это решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.
Венгрия намерена продолжать необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения установленных правил", — добавила Орбан.
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