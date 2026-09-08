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Новости Сотрудничество Венгрии и РФ
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Венгрия высылает десять российских дипломатов, - МИД

Венгрия высылает 10 российских дипломатов

Венгерские власти решили выслать из страны 10 сотрудников российской дипломатической миссии из-за деятельности, неприемлемой для дипломатов

Об этом сообщила глава МИД Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По моему поручению во вторник соответствующий представитель Министерства иностранных дел проинформировал посла России в Венгрии о том, что, по оценке венгерских властей, 10 сотрудников российской дипломатической миссии осуществляли в Венгрии деятельность, неприемлемую для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией", — говорится в сообщении.

Поэтому Венгрия призвала соответствующих лиц покинуть территорию страны.

"Это решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Венгрия намерена продолжать необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения установленных правил", — добавила Орбан.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
Орбани бувають різні.
Одні лижуть дупу москалям.
А іншу дають копняка під дупу москалям.
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08.09.2026 12:24 Ответить
+5
Від втрати 10 рашасвиней економіка Мадярів не постраждає.
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08.09.2026 12:26 Ответить
+4
не орбани, а Мадяри. Знаю двох - хороші люди
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08.09.2026 12:40 Ответить

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