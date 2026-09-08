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Новини Співпраця Угорщини та РФ
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Угорщина висилає десятьох російських дипломатів, - МЗС

Угорщина висилає 10 російських дипломатів

Угорська влада вирішила вислати з країни 10 співробітників російської дипломатичної місії через неприйнятну для дипломатів діяльність

Про це повідомила глава МЗС Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За моїм дорученням у вівторок відповідний представник Міністерства закордонних справ поінформував посла Росії в Угорщині про те, що, за оцінкою угорської влади, 10 співробітників російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, неприйнятну для дипломатів відповідно до Віденської конвенції", - йдеться в повідомленні.

Тому Угорщина закликала відповідних осіб залишити територію країни.

"Це рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Воно не означає розриву дипломатичних відносин із Росією.

Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог на основі взаємної поваги та дотримання встановлених правил", - додала Орбан.

Також читайте: Угорщина підтримала Німеччину після гібридної атаки Росії

Автор: 

Угорщина (2579) росія (47654) дипломати (583)
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Топ коментарі
+4
Орбани бувають різні.
Одні лижуть дупу москалям.
А іншу дають копняка під дупу москалям.
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08.09.2026 12:24 Відповісти
+3
Від втрати 10 рашасвиней економіка Мадярів не постраждає.
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08.09.2026 12:26 Відповісти
+1
Вот те раз
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08.09.2026 12:24 Відповісти

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