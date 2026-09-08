Угорщина висилає десятьох російських дипломатів, - МЗС

Угорська влада вирішила вислати з країни 10 співробітників російської дипломатичної місії через неприйнятну для дипломатів діяльність

Про це повідомила глава МЗС Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За моїм дорученням у вівторок відповідний представник Міністерства закордонних справ поінформував посла Росії в Угорщині про те, що, за оцінкою угорської влади, 10 співробітників російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, неприйнятну для дипломатів відповідно до Віденської конвенції", - йдеться в повідомленні.

Тому Угорщина закликала відповідних осіб залишити територію країни.

"Це рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Воно не означає розриву дипломатичних відносин із Росією.

Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог на основі взаємної поваги та дотримання встановлених правил", - додала Орбан.

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