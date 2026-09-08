В российских "Геранях" и "Искандерах" находят иностранные компоненты 2025–2026 годов - Власюк

Несмотря на санкции, Россия продолжает получать иностранные электронные компоненты для производства сложных систем вооружения. В сбитом в Киевской области беспилотнике "Герань-4" было обнаружено 96 таких компонентов, а в ракете "Искандер-М" — 147.

Об этом сообщил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В частности, по его данным, речь идет об американских, китайских, тайваньских, немецких, швейцарских и канадских компонентах. Семь компонентов были изготовлены в 2026 году, еще три — в 2025.

По его словам, это свидетельствует о том, что Россия может использовать не самую современную иностранную электронику, если она остается пригодной для конкретной системы, параллельно добавляя более новые компоненты.

"Каждый производитель, каждый правоохранительный орган или орган экспортного контроля располагает всей информацией, достаточной для прекращения таких поставок в РФ", — добавил Власюк.

Читайте: Веймарский треугольник будет поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо", - совместная декларация