У російських "Геранях" та "Іскандерах" знаходять іноземні компоненти 2025-2026 років - Власюк

Росія попри санкції продовжує отримувати іноземні електронні компоненти для виробництва складних систем озброєння. У збитому на Київщині безпілотнику "Герань-4" ідентифікували 96 таких компонентів, а в ракеті "Іскандер-М" - 147.

Про це повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Зокрема, за його даними, йдеться про американські, китайські, тайванські, німецькі, швейцарські та канадські компоненти. Сім компонентів були виготовлені у 2026 році, ще три - у 2025.

За його словами, це свідчить Росія може використовувати не найсучаснішу іноземну електроніку, якщо вона залишається придатною для конкретної системи, паралельно додаючи новіші компоненти.

"Кожен виробник, кожен правоохоронний орган чи орган експортного контролю має всю інформацію, достатню для припинення таких поставок в РФ", - додав Власюк.

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