Беларусь использует нелегальную миграцию как оружие: в ЕС призвали к совместному противодействию Минску

Официальный Минск превратил нелегальную миграцию в элемент гибридной агрессии против Евросоюза, направленной в первую очередь против Литвы.

Об этом главный дипломат ЕС Кая Каллас пишет в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Миграция как элемент гибридной войны

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость совместных действий европейских государств для противодействия искусственно созданному давлению со стороны Беларуси.

Каллас заявила, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует незаконную миграцию как инструмент давления на Европу.

По ее словам, одним из направлений такой деятельности является давление на Литву.

"Развитость туннелей для переправки мигрантов указывает на организованную поддержку и является весомыми признаками того, что Минск оказывает в этом содействие", — написала Каллас.

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Призыв ЕС к совместному противодействию Минску

Каллас подчеркнула необходимость противостоять использованию миграции в качестве оружия и поддерживать страны ЕС, сталкивающиеся с такими действиями белорусского режима.

"Безопасность литовских границ является общей европейской ответственностью. Мы должны ускорить реализацию инициативы "Восточный фланг" (Eastern Flank Watch), тесно сотрудничая с НАТО, и продолжать давление в виде санкций", — отметила Каллас.

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