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Новости Проблема с мигрантами из Беларуси
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Беларусь использует нелегальную миграцию как оружие: в ЕС призвали к совместному противодействию Минску

Каллас

Официальный Минск превратил нелегальную миграцию в элемент гибридной агрессии против Евросоюза, направленной в первую очередь против Литвы.

Об этом главный дипломат ЕС Кая Каллас пишет в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Миграция как элемент гибридной войны

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость совместных действий европейских государств для противодействия искусственно созданному давлению со стороны Беларуси.

Каллас заявила, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует незаконную миграцию как инструмент давления на Европу.

По ее словам, одним из направлений такой деятельности является давление на Литву.

"Развитость туннелей для переправки мигрантов указывает на организованную поддержку и является весомыми признаками того, что Минск оказывает в этом содействие", — написала Каллас.

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Призыв ЕС к совместному противодействию Минску

Каллас подчеркнула необходимость противостоять использованию миграции в качестве оружия и поддерживать страны ЕС, сталкивающиеся с такими действиями белорусского режима.

"Безопасность литовских границ является общей европейской ответственностью. Мы должны ускорить реализацию инициативы "Восточный фланг" (Eastern Flank Watch), тесно сотрудничая с НАТО, и продолжать давление в виде санкций", — отметила Каллас.

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Автор: 

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Топ комментарии
+3
Втрати Росії у війні проти України перевищили 1,5 мільйона осіб - Генштаб
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09.09.2026 07:04 Ответить
+3
Вони й так закриті... Лізуть через підземні тунелі. І допомагають їм, у цьому, білоруські прикордонники. Бо, щоб копать, потрібен час, та інструменти. А також знання прикордонної смуги - частоту проходу нарядів, на протилежному боці, відстань до спостережних "секретів", сектори огляду, наявність заростей рослинності, на протилежному боці, стан грунту, висота грунтових вод... І так далі... "Негри" цього знать не можуть... Та й землю з підкопу кудись вивозить треба. Порахуй: мінімальна висота й ширина лазу - приблизно метр. Щоб людина середньої статури вільно рухалася. Прокоп риється довжиною в кілька десятків метрів. Це пара самоскидів грунту...
Єдиний вихід - виявлять виходи на власному боці, і їх мінувать. Почнуться підриви "чорних щурів", у лазах - зменшиться бажання лізти...
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09.09.2026 07:33 Ответить
+2
У вас там 100 тисяч мігрантів за день міста захоплюють. Дебіли бл***.
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09.09.2026 07:12 Ответить

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