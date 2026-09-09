УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17870 відвідувачів онлайн
Новини Проблема з мігрантами з Білорусі
1 205 10

Білорусь використовує нелегальну міграцію як зброю: у ЄС закликали до спільної протидії Мінську

Каллас

Офіційний Мінськ перетворив нелегальну міграцію на елемент гібридної агресії проти Євросоюзу, спрямованої насамперед проти Литви.

Про це головна дипломатка ЄС Кая Каллас пише у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міграція як елемент гібридної війни

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності спільних дій європейських держав для протидії штучно створеному тиску з боку Білорусі.

Каллас заявила, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує незаконну міграцію як інструмент тиску на Європу.

За її словами, одним із напрямів такої діяльності є тиск на Литву.

"Розвиненість тунелів для переправлення мігрантів вказує на організовану підтримку та є вагомими ознаками того, що Мінськ надає в цьому допомогу", - написала Каллас.

Читайте також: У Польщі біля кордону з Білоруссю виявили новий тунель для нелегального перетину: 180 іноземців уже скористалися. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заклик ЄС до спільної протидії Мінську

Каллас наголосила на необхідності протистояти використанню міграції як зброї та підтримувати країни ЄС, які стикаються з такими діями білоруського режиму.

"Безпека литовських кордонів є спільною європейською відповідальністю. Ми маємо прискорити реалізацію ініціативи "Східний фланг" (Eastern Flank Watch), тісно співпрацюючи з НАТО, та продовжувати тиск у вигляді санкцій", - зазначила Каллас.

Також читайте: Польські прикордонники виявили тунель під кордоном із Білоруссю, - МВС країни. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (6843) Лукашенко Олександр (2313) міграція (207) Каллас Кая (547)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Втрати Росії у війні проти України перевищили 1,5 мільйона осіб - Генштаб
показати весь коментар
09.09.2026 07:04 Відповісти
+3
Вони й так закриті... Лізуть через підземні тунелі. І допомагають їм, у цьому, білоруські прикордонники. Бо, щоб копать, потрібен час, та інструменти. А також знання прикордонної смуги - частоту проходу нарядів, на протилежному боці, відстань до спостережних "секретів", сектори огляду, наявність заростей рослинності, на протилежному боці, стан грунту, висота грунтових вод... І так далі... "Негри" цього знать не можуть... Та й землю з підкопу кудись вивозить треба. Порахуй: мінімальна висота й ширина лазу - приблизно метр. Щоб людина середньої статури вільно рухалася. Прокоп риється довжиною в кілька десятків метрів. Це пара самоскидів грунту...
Єдиний вихід - виявлять виходи на власному боці, і їх мінувать. Почнуться підриви "чорних щурів", у лазах - зменшиться бажання лізти...
показати весь коментар
09.09.2026 07:33 Відповісти
+2
У вас там 100 тисяч мігрантів за день міста захоплюють. Дебіли бл***.
показати весь коментар
09.09.2026 07:12 Відповісти

Завантаження...

 
 