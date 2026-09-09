Білорусь використовує нелегальну міграцію як зброю: у ЄС закликали до спільної протидії Мінську
Офіційний Мінськ перетворив нелегальну міграцію на елемент гібридної агресії проти Євросоюзу, спрямованої насамперед проти Литви.
Про це головна дипломатка ЄС Кая Каллас пише у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Міграція як елемент гібридної війни
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності спільних дій європейських держав для протидії штучно створеному тиску з боку Білорусі.
Каллас заявила, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує незаконну міграцію як інструмент тиску на Європу.
За її словами, одним із напрямів такої діяльності є тиск на Литву.
"Розвиненість тунелів для переправлення мігрантів вказує на організовану підтримку та є вагомими ознаками того, що Мінськ надає в цьому допомогу", - написала Каллас.
Заклик ЄС до спільної протидії Мінську
Каллас наголосила на необхідності протистояти використанню міграції як зброї та підтримувати країни ЄС, які стикаються з такими діями білоруського режиму.
"Безпека литовських кордонів є спільною європейською відповідальністю. Ми маємо прискорити реалізацію ініціативи "Східний фланг" (Eastern Flank Watch), тісно співпрацюючи з НАТО, та продовжувати тиск у вигляді санкцій", - зазначила Каллас.
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