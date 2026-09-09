РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18361 посетитель онлайн
Новости Пленные оккупанты
2 638 4

Операторы ССО застали врасплох и взяли в плен двух оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В сети появились кадры профессиональной работы украинских спецназовцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проведения специальных операций на Донецком направлении операторы 4-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ незаметно приблизились к вражеским позициям и застали противника врасплох.

Благодаря мгновенным и слаженным действиям украинских воинов российские захватчики лишились возможности оказывать сопротивление и были вынуждены сложить оружие. В результате операции двое военнослужащих РФ были взяты в плен без единого выстрела.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите: Бойцы 425-го полка "Скала" взяли в плен африканца, которого РФ отправила на фронт. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (13148) ССО (702) пленные (2415)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 