2 638 4
Операторы ССО застали врасплох и взяли в плен двух оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
В сети появились кадры профессиональной работы украинских спецназовцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проведения специальных операций на Донецком направлении операторы 4-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ незаметно приблизились к вражеским позициям и застали противника врасплох.
Благодаря мгновенным и слаженным действиям украинских воинов российские захватчики лишились возможности оказывать сопротивление и были вынуждены сложить оружие. В результате операции двое военнослужащих РФ были взяты в плен без единого выстрела.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль