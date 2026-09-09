Операторы ССО застали врасплох и взяли в плен двух оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В сети появились кадры профессиональной работы украинских спецназовцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проведения специальных операций на Донецком направлении операторы 4-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ незаметно приблизились к вражеским позициям и застали противника врасплох.

Благодаря мгновенным и слаженным действиям украинских воинов российские захватчики лишились возможности оказывать сопротивление и были вынуждены сложить оружие. В результате операции двое военнослужащих РФ были взяты в плен без единого выстрела.

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