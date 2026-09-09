Сотрудница ГУР через сайт знакомств получила от трех крымчан координаты ПВО, нефтебаз и военных объектов РФ

Трое жителей оккупированного Крыма искали знакомства в сети, но, как утверждает ФСБ, наткнулись на сотрудницу украинской военной разведки. В результате она получила от мужчин координаты российской ПВО, нефтебаз, мест хранения топлива и маршруты передвижения военной техники РФ, а самих крымчан задержала российская спецслужба.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, речь идет о мужчинах 1988, 1994 и 1995 годов рождения. По версии ФСБ, они познакомились на популярном сайте знакомств с женщиной, которую российская спецслужба называет сотрудницей Главного управления разведки Министерства обороны Украины Мариной Кучерак.

В ФСБ утверждают, что во время общения она использовала вымышленные имена и представлялась жительницей оккупированного Крыма, которая якобы была вынуждена уехать на подконтрольную Украине территорию.

По версии российской спецслужбы, впоследствии мужчины узнали, что их собеседница собирает информацию для украинской разведки, после чего передавали ей фотографии, видео и координаты российских военных объектов.

Речь идет, в частности, о позициях ПВО, нефтебазах, местах хранения и погрузки горюче-смазочных материалов армии РФ, а также о стоянках и маршрутах передвижения российской военной техники.

Оккупационное управление ФСБ возбудило против всех троих крымчан уголовные дела по российской статье о "государственной измене". Подконтрольный РФ суд отправил мужчин в СИЗО.

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