РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17141 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российского самолета
5 507 10

Вражеский самолет был сбит дроном бойцами ГУР в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную спецоперацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня ночью был успешно поражен российский военный самолет.

Подробности о типе уничтоженного самолета неизвестны, однако очередная потеря боевой авиации оккупантов на полуострове снижает потенциал вражеских ВВС в регионе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем: он представлял угрозу для гражданской авиации

Автор: 

Крым (25269) самолет (3890) дроны (8146) ГУР (932)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А чого просто "літак"? Су-24...
показать весь комментарий
07.09.2026 16:50 Ответить
+4
Можливо... Але там "розвалена" тільки частина хвостового кіля. Може буть відновлений у полковій ТЕЧ. Крім того, літак цілком може буть "донором" для інших бортів...Навіщо ж залишать кацапам "склад ремкомплекту"?
показать весь комментарий
07.09.2026 17:31 Ответить
+3
Яр, то просто списане лайно Су-24 МР, яке вже було канібалізоване на запчастини.
показать весь комментарий
07.09.2026 18:03 Ответить

Загрузка...

 
 