Вражеский самолет был сбит дроном бойцами ГУР в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную спецоперацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня ночью был успешно поражен российский военный самолет.

Подробности о типе уничтоженного самолета неизвестны, однако очередная потеря боевой авиации оккупантов на полуострове снижает потенциал вражеских ВВС в регионе.

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