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Ворожий літак уразили дроном бійці ГУР в окупованому Криму. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели чергову вдалу спецоперацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні вночі було успішно уражено російський військовий літак.

Деталі щодо типу знищеного борту невідомі, однак чергова втрата бойової авіації окупантів на півострові знижує потенціал ворожих ВПС у регіоні.

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Крим (12030) літак (2606) дрони (8861) ГУР (963)
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Топ коментарі
+9
А чого просто "літак"? Су-24...
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07.09.2026 16:50 Відповісти
+4
Можливо... Але там "розвалена" тільки частина хвостового кіля. Може буть відновлений у полковій ТЕЧ. Крім того, літак цілком може буть "донором" для інших бортів...Навіщо ж залишать кацапам "склад ремкомплекту"?
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07.09.2026 17:31 Відповісти
+3
Яр, то просто списане лайно Су-24 МР, яке вже було канібалізоване на запчастини.
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07.09.2026 18:03 Відповісти

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