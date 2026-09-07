Ворожий літак уразили дроном бійці ГУР в окупованому Криму. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели чергову вдалу спецоперацію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні вночі було успішно уражено російський військовий літак.
Деталі щодо типу знищеного борту невідомі, однак чергова втрата бойової авіації окупантів на півострові знижує потенціал ворожих ВПС у регіоні.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар07.09.2026 16:50 Відповісти Посилання
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+3 Lax Klyaks
показати весь коментар07.09.2026 18:03 Відповісти Посилання
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