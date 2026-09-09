Співробітниця ГУР через сайт знайомств отримала від трьох кримчан координати ППО, нафтобаз та військових об’єктів РФ

Троє жителів окупованого Криму шукали знайомств у мережі, а натрапили, як стверджує ФСБ, на співробітницю української воєнної розвідки. У результаті вона отримала від чоловіків координати російської ППО, нафтобаз, місць зберігання пального та маршрути пересування військової техніки РФ, а самих кримчан схопила російська спецслужба.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на ФСБ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, йдеться про чоловіків 1988, 1994 та 1995 років народження. За версією ФСБ, вони познайомилися на популярному сайті знайомств із жінкою, яку російська спецслужба називає співробітницею Головного управління розвідки Міністерства оборони України Мариною К.

У ФСБ стверджують, що під час спілкування вона використовувала вигадані імена та представлялася жителькою окупованого Криму, яка нібито була змушена виїхати на підконтрольну Україні територію.

За версією російської спецслужби, згодом чоловіки дізналися, що їхня співрозмовниця збирає інформацію для української розвідки, після чого передавали їй фотографії, відео та координати російських військових об’єктів.

Йдеться, зокрема, про позиції ППО, нафтобази, місця зберігання та завантаження паливно-мастильних матеріалів армії РФ, а також стоянки й маршрути пересування російської військової техніки.

Окупаційне управління ФСБ порушило проти всіх трьох кримчан кримінальні справи за російською статтею про "державну зраду". Підконтрольний РФ суд відправив чоловіків до СІЗО.

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